Япония вынудила Трампа остановить введение пошлин

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение администрации США приостановить введение зеркальных пошлин в отношении ряд стран было связано с действиями Японии на рынке американских облигаций. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Чарльзом Гаспарино.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

По его данным, именно масштабная распродажа японской стороной государственных долговых бумаг США привела к значительным колебаниям на рынке облигаций, что, в свою очередь, оказало влияние на позицию Белого дома.

Журналист подчеркнул, что в отличие от Китая, на который часто указывали как на главного игрока в этом вопросе, действия Японии стали ключевыми в изменении рыночной динамики. Эти события, по его словам, вынудили американское руководство временно отказаться от ужесточения торговой политики.

Напомним, Япония занимает первое место по объёму вложений в американские государственные облигации — более триллиона долларов.

Несмотря на это, президент Дональд Трамп заявил о своей победе в данной ситуации, поскольку, по его утверждению, ряд стран выразил готовность к переговорам о смягчении условий торговых отношений.

Комментарий Гаспарино появился в ответ на реплику его коллеги по телеканалу Британа Хьюма, который отметил, что Трамп, выступая перед журналистами, косвенно подтвердил связь между ситуацией на рынке облигаций и временной приостановкой введения пошлин.

В частности, Трамп отметил, что следил за ситуацией на финансовых рынках, что позволило предположить наличие прямого влияния происходящего на принятие решений в сфере внешней торговли. Гаспарино, в свою очередь, уточнил, что его материалы основаны не на анализе, а на информации, полученной от осведомлённых источников.

Ранее Трамп отрицал наличие прямой связи между колебаниями фондового рынка и планами по введению импортных пошлин. Он заявлял, что на фоне нестабильности в мировой торговле Соединённые Штаты сталкиваются с системной проблемой, требующей более широкого подхода, нежели локальные экономические меры.

2 апреля 2018 года Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт продукции из других стран. Минимальная базовая ставка составила десять процентов, однако для большинства государств применялись более высокие тарифы. Их уровень рассчитывался на основе существующего торгового дефицита США с конкретной страной, при этом цель состояла в достижении торгового баланса.

Тем не менее, 9 апреля было объявлено о временной приостановке введения этих мер сроком на 90 дней в отношении более чем 75 стран. Это решение объяснялось желанием дать время на переговоры. И, вероятно, учитывало текущую ситуацию на финансовых рынках, включая поведение ключевых иностранных инвесторов в американские долговые обязательства.