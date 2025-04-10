Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Япония вынудила Трампа остановить введение пошлин

3:06
Экономика

Решение администрации США приостановить введение зеркальных пошлин в отношении ряд стран было связано с действиями Японии на рынке американских облигаций. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Чарльзом Гаспарино.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

По его данным, именно масштабная распродажа японской стороной государственных долговых бумаг США привела к значительным колебаниям на рынке облигаций, что, в свою очередь, оказало влияние на позицию Белого дома.

Журналист подчеркнул, что в отличие от Китая, на который часто указывали как на главного игрока в этом вопросе, действия Японии стали ключевыми в изменении рыночной динамики. Эти события, по его словам, вынудили американское руководство временно отказаться от ужесточения торговой политики.

Напомним, Япония занимает первое место по объёму вложений в американские государственные облигации — более триллиона долларов.

Несмотря на это, президент Дональд Трамп заявил о своей победе в данной ситуации, поскольку, по его утверждению, ряд стран выразил готовность к переговорам о смягчении условий торговых отношений.

Комментарий Гаспарино появился в ответ на реплику его коллеги по телеканалу Британа Хьюма, который отметил, что Трамп, выступая перед журналистами, косвенно подтвердил связь между ситуацией на рынке облигаций и временной приостановкой введения пошлин.

В частности, Трамп отметил, что следил за ситуацией на финансовых рынках, что позволило предположить наличие прямого влияния происходящего на принятие решений в сфере внешней торговли. Гаспарино, в свою очередь, уточнил, что его материалы основаны не на анализе, а на информации, полученной от осведомлённых источников.

Ранее Трамп отрицал наличие прямой связи между колебаниями фондового рынка и планами по введению импортных пошлин. Он заявлял, что на фоне нестабильности в мировой торговле Соединённые Штаты сталкиваются с системной проблемой, требующей более широкого подхода, нежели локальные экономические меры.

2 апреля 2018 года Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт продукции из других стран. Минимальная базовая ставка составила десять процентов, однако для большинства государств применялись более высокие тарифы. Их уровень рассчитывался на основе существующего торгового дефицита США с конкретной страной, при этом цель состояла в достижении торгового баланса.

Тем не менее, 9 апреля было объявлено о временной приостановке введения этих мер сроком на 90 дней в отношении более чем 75 стран. Это решение объяснялось желанием дать время на переговоры. И, вероятно, учитывало текущую ситуацию на финансовых рынках, включая поведение ключевых иностранных инвесторов в американские долговые обязательства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы япония
Новости Все >
Вторичка в ударе: авто с пробегом снова хит продаж у россиян
Байден выбрал риск ядерной войны: что знали в Пентагоне, но всё равно сделали
Легенда гольфа исчезает с радаров перед самым Masters — три знака, что это не случайно
Деньги на замке: кому в сентябре запретят снимать наличные
Больше не безлимит: ЕС вводит жёсткие квоты для украинских товаров
Анастасия Волочкова готовит королевскую свадьбу для дочери: её золотое платье может затмить саму невесту
Забудьте про пшеницу: 9 видов муки, которые сделают выпечку лучше
Не верите в моду 70-х? Брюки с складками докажут, что они снова актуальны
Райский уголок Пальмарола: почему этот остров стал местом паломничества туристов?
Цветы для ленивых, занятых и вечно уехавших — и всё равно цветут, как на открытке
Сейчас читают
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты?
Наука и техника
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты? Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Эволюция легендарной Волги ГАЗ-21: от первой серии до последних модификаций Дмитрий Плотников США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Последние материалы
Больше не безлимит: ЕС вводит жёсткие квоты для украинских товаров
Япония вынудила Трампа остановить введение пошлин
Анастасия Волочкова готовит королевскую свадьбу для дочери: её золотое платье может затмить саму невесту
Забудьте про пшеницу: 9 видов муки, которые сделают выпечку лучше
Не верите в моду 70-х? Брюки с складками докажут, что они снова актуальны
Райский уголок Пальмарола: почему этот остров стал местом паломничества туристов?
Цветы для ленивых, занятых и вечно уехавших — и всё равно цветут, как на открытке
Пёс не ребёнок: к чему приводит попытка воспитать друга по-человечески
Хотите прописаться на даче? Обходной путь без бюрократии
Материал будущего уже здесь: золото, которое работает лучше и стоит дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.