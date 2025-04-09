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Олег Артюков

Ответ ЕС на пошлины США может ударить по самим европейцам

3:13
Экономика

Решение Евросоюза ввести ответные пошлины на американские товары может оказаться не только неэффективным, но и потенциально вредным для самого ЕС. Такой вывод следует из анализа, опубликованного в The New York Times, основанного на мнениях экономистов и экспертов в области международной торговли.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Евросоюз, сталкиваясь с агрессивной торговой политикой США, стремится найти баланс между давлением и готовностью к переговорам. Однако как подчеркивают аналитики, подобная стратегия может не сработать в условиях, когда американская администрация не рассматривает экономические трудности как фактор, способный повлиять на политические решения.

При этом экономические санкции, включая тарифы, традиционно используются как средство политического воздействия — с расчётом на то, что внутренние последствия подтолкнут государство к изменению курса. Однако в случае с Трампом такая логика может не сработать.

Американский экономист Майкл Стрейн отметил, что стратегия "возмездия" может быть эффективной только в случае, если президент США действительно обеспокоен возможными негативными последствиями для экономики своей страны и их политическим резонансом.

Однако он подчёркивает, что Трамп, по всей видимости, не придает этим последствиям особого значения. Это особенно актуально в условиях второго президентского срока, когда давление со стороны электората ослабляется, а мотивация к уступкам снижается.

Кроме того, по данным издания, Брюссель рассчитывает на то, что дальнейшая эскалация конфликта, включая введение новых пошлин, приведёт к падению фондового рынка США, что, в свою очередь, могло бы стать стимулом для Вашингтона изменить экономическую стратегию.

Но эксперты предупреждают, что эта тактика может оказаться бесплодной. Так, экономист Корнеллского университета Эсвар Прасад отметил, что Трамп неоднократно демонстрировал готовность игнорировать краткосрочные потери американской экономики ради достижения долгосрочных целей, таких как переориентация глобальной торговой системы в пользу США.

Ситуация усугубляется тем, что у Европейского союза ограничены ресурсы для масштабной ответной реакции. Объёмы импорта американских товаров в ЕС значительно уступают объёмам европейского экспорта в США. Это означает, что возможности Брюсселя нанести симметричный экономический удар весьма ограничены.

Кроме того, подобные меры могут нанести ущерб самому европейскому бизнесу и потребителям, вызвав рост цен на импортную продукцию, снижение конкурентоспособности и ухудшение условий торговли.

В целом, текущая торговая конфронтация между ЕС и США демонстрирует уязвимость глобальной торговой системы, основанной на взаимности и предсказуемости. Попытки ЕС противостоять американскому протекционизму сталкиваются с необходимостью учитывать как политические реалии, так и экономические ограничения.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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