Страны ЕС задумались о сокращении импорта американского СПГ

Несколько государств Евросоюза выступают за сокращение закупок сжиженного природного газа из США с целью снижения затрат на энергетический импорт, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ танкер со сжиженным газом

Эта инициатива противоречит требованиям президента США Дональда Трампа, который предлагал Евросоюзу увеличить закупки американского СПГ на сумму до 350 миллиардов евро в обмен на торговые уступки.

Страны ЕС 2 апреля представили планы по корректировке действующих обязательств по заполнению газовых хранилищ к зимнему периоду. Основная цель — уменьшить объём закупок дорогостоящего топлива, в первую очередь из США, что позволило бы снизить финансовое давление на экономики стран региона.

С инициативой по смягчению требований выступили такие страны, как Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Нидерланды. Они настаивают на снижении установленного порога заполнения подземных хранилищ газа — с 90% до 80% — при определенных условиях. По их мнению, необходимость достигать высокого уровня запасов вынуждает Европу закупать газ по более высокой цене, поскольку основным поставщиком в последние месяцы становятся именно США.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отметил, что в условиях нестабильности на энергетических рынках и усиливающейся конкуренции среди стран за доступ к энергоресурсам, ЕС следует проявить гибкость в вопросах регулирования уровня обязательных закупок и хранения газа.

В то же время официальные представители Европейской комиссии заявляют, что Соединённые Штаты остаются ключевым партнёром ЕС в процессе энергетической диверсификации.

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен подчеркнула, что уже сейчас на долю США приходится около 50% всего импорта СПГ в Европу, и выразила готовность к дальнейшему наращиванию закупок, сообщает РИА "Новости".

На фоне этого Трамп подписал указ о введении взаимных импортных пошлин, что обостряет экономические отношения между США и рядом стран, включая членов ЕС. Согласно документу, базовая ставка пошлин составляет десять процентов, но для европейского импорта она увеличена до 20 процентов.

В ответ на это Евросоюз анонсировал поэтапное введение ответных мер: первые санкции вступят в силу 15 апреля, а следующий этап запланирован на 15 мая. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по итогам заседания Совета ЕС по торговле.