Страны ЕС задумались о сокращении импорта американского СПГ

Несколько государств Евросоюза выступают за сокращение закупок сжиженного природного газа из США с целью снижения затрат на энергетический импорт, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Эта инициатива противоречит требованиям президента США Дональда Трампа, который предлагал Евросоюзу увеличить закупки американского СПГ на сумму до 350 миллиардов евро в обмен на торговые уступки.
Страны ЕС 2 апреля представили планы по корректировке действующих обязательств по заполнению газовых хранилищ к зимнему периоду. Основная цель — уменьшить объём закупок дорогостоящего топлива, в первую очередь из США, что позволило бы снизить финансовое давление на экономики стран региона.
С инициативой по смягчению требований выступили такие страны, как Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Нидерланды. Они настаивают на снижении установленного порога заполнения подземных хранилищ газа — с 90% до 80% — при определенных условиях. По их мнению, необходимость достигать высокого уровня запасов вынуждает Европу закупать газ по более высокой цене, поскольку основным поставщиком в последние месяцы становятся именно США.
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отметил, что в условиях нестабильности на энергетических рынках и усиливающейся конкуренции среди стран за доступ к энергоресурсам, ЕС следует проявить гибкость в вопросах регулирования уровня обязательных закупок и хранения газа.
В то же время официальные представители Европейской комиссии заявляют, что Соединённые Штаты остаются ключевым партнёром ЕС в процессе энергетической диверсификации.
Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен подчеркнула, что уже сейчас на долю США приходится около 50% всего импорта СПГ в Европу, и выразила готовность к дальнейшему наращиванию закупок, сообщает РИА "Новости".
На фоне этого Трамп подписал указ о введении взаимных импортных пошлин, что обостряет экономические отношения между США и рядом стран, включая членов ЕС. Согласно документу, базовая ставка пошлин составляет десять процентов, но для европейского импорта она увеличена до 20 процентов.
В ответ на это Евросоюз анонсировал поэтапное введение ответных мер: первые санкции вступят в силу 15 апреля, а следующий этап запланирован на 15 мая. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по итогам заседания Совета ЕС по торговле.
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