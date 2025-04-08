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Александр Приходько

Мехди Гусейнов: Традиционные методы управления уже не справляются с растущими требованиями рынка

9:20
Экономика

Эксперт в области планирования и составления графиков для успешной реализации проектов в срок рассказал о цифровых решениях и собственных методах повышения эффективности, которые помогли оптимизировать расходы крупных международных компаний, занимающихся инжинирингом и строительством для нефтегазового сектора и деревопереработки.

Эксперт в области планирования и контроля проектов Мехди Гусейнов
Фото: Фото из личного архива Мехди Гусейнова
Эксперт в области планирования и контроля проектов Мехди Гусейнов

Цифровизация кардинально меняет строительную отрасль, оптимизируя процессы и снижая риски. Современные технологии помогают не только автоматизировать управление проектами, но и повысить их эффективность за счет точного планирования, анализа данных и прогнозирования возможных проблем. Однако, несмотря на развитие отрасли, компании по-прежнему сталкиваются с проблемами координации, нехватки ресурсов и соблюдения сроков, говорит эксперт в области планирования и контроля проектов Мехди Гусейнов, член международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE). Современные методы проектного управления и инновационные методики позволили ему значительно оптимизировать расходы и повысить прозрачность проектов в крупнейших международных компаниях, среди которых британская инженерно-консалтинговая корпорация John Wood Group plc, один из ведущих международных подрядчиков в нефтегазовой отрасли Azfen LLC, а также Socar-Rus — дочернее подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана, которое занимается строительством и модернизацией производственных мощностей. Какие инструменты помогают улучшать контроль за проектами, как цифровые решения меняют строительную индустрию и почему адаптация к новым технологиям становится обязательным условием для успеха — в интервью с экспертом.

— Мехди, какие основные вызовы сегодня стоят перед строительной отраслью с точки зрения планирования проектов?

— Основные вызовы в планировании строительными проектами связаны с высокой сложностью координации большого количества участников, нехваткой квалифицированных кадров и постоянными изменениями регуляторных требований. Малейшие отклонения от графика могут привести к серьезным финансовым потерям, а отсутствие прозрачности в процессах усложняет контроль за сроками и бюджетом. В таких условиях традиционные методы планирования уже не справляются с растущими требованиями рынка. Поэтому ключевым вызовом становится необходимость внедрения современных технологий, которые позволяют автоматизировать планирование, координировать работу подрядчиков в реальном времени и эффективно управлять ресурсами.

— Вас приглашали ключевые в своих отраслях международные компании для работы над проектам, стоимость которых исчисляется миллионами долларов. Какие цифровые инструменты, по вашему опыту, являются основными для эффективного планирования сложных и масштабных проектов и составления графиков для успешной реализации проекта в срок?

— В своей работе я активно использую Primavera P6, Microsoft Power BI и Microsoft Automate. Primavera P6 позволяет детализированно планировать проекты, анализировать критический путь и управлять ресурсами. Power BI помогает визуализировать данные и анализировать ключевые показатели эффективности. Microsoft Automate снижает нагрузку на сотрудников за счет автоматизации рутинных процессов. Применение этих инструментов в моих проектах позволило сократить потери времени на 12%, минимизировать риски финансовых отклонений и повысить эффективность работы команд.

— В проект модернизации Aнтипинского НПЗ в вашей зоне ответственности — оптимизация строительных процессов и планирование ресурсов. Какие именно инструменты для решения таких задач вы применяли?

— Я занимался в частности оптимизацией управления ресурсами и анализом критического пути, чтобы повысить контроль над сроками выполнения проектов и минимизировать риски задержек. Для этого хорошо подошли аналитические инструменты Power BI и Primavera P6, их применение дало возможность повысить прозрачность планирования, что особенно важно при реализации сложных инфраструктурных объектов. Автоматизация управления ресурсами помогла не только сократить административные затраты, но и повысить точность прогнозирования сроков, что критически важно для работы в международных компаниях с жесткими стандартами.

— Для эффективного планирования ресурсов в сложных строительных, инженерных и инфраструктурных проектах вы создали собственную методологию, которая позволила бизнесу сэкономить крупные суммы по ряду расходных статей. На чем она основана?

— Это методология трансформации управления проектами с помощью интегрированного планирования EPC и оптимизации ресурсов. Она основана на комплексной интеграции всех этапов планирования — от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Ее основная цель — минимизация рисков, оптимизация ресурсов и автоматизация процессов принятия решений. Внедрение этой методологии позволяет компаниям не только снижать накладные расходы, но также улучшает прогнозирование сроков и повышает эффективность работы команд.

— Ваша методика была официально интегрирована в систему управления проектами (PMIS) и успешно применяется в крупных проектах SOCAR и BP для повышения эффективности и оптимизации процессов. Расскажите, в чем заключаются ключевые преимущества этой методики и каких результатов удалось достичь благодаря ее внедрению?

— Одним из ключевых аспектов методики стало комплексное планирование с учетом динамического анализа данных, что позволило прогнозировать потенциальные риски и оперативно адаптировать графики выполнения работ. В результате удалось сократить сроки реализации проектов на 8% и минимизировать финансовые потери, связанные с простоем и неэффективным распределением ресурсов.

— В проектах, которыми вы управляли, были задействованы десятки участников — инвесторы, заказчики, подрядчики. Как цифровизация процессов влияет на взаимодействие между ними?

— Внедрение цифровых платформ позволяет значительно сократить время на согласование решений, повысить прозрачность коммуникаций и минимизировать ошибки. Например, автоматизированные системы отчетности позволяют инвесторам и заказчикам получать актуальную информацию о ходе работ в реальном времени, что снижает риски и упрощает процесс принятия решений.

— В Azfen LLC вы работали с крупными проектами в нефтегазовой отрасли. Насколько важны цифровые технологии в работе с такими объектами, и какие решения вам удалось внедрить?

— В Azfen LLC я занимался внедрением автоматизированных систем контроля за ходом строительства, что позволило минимизировать влияние человеческого фактора на принятие решений и снизить риски простоев. В нефтегазовой отрасли особенно важно точное соблюдение сроков и строгий контроль безопасности, поэтому цифровые инструменты стали ключевым элементом работы. Мы внедрили систему мониторинга выполнения работ в реальном времени, что позволило повысить оперативность реагирования на возможные отклонения от графика и оптимизировать управление ресурсами.

— Ваш опыт планирования проектами заинтересовал одно из крупнейших инженерных объединений в мире — Институт инженеров электротехники и электроники, который пригласил вас стать его членом. Какое значение это имеет для вас?

— Институт инженеров электротехники и электроники объединяет более 400 тысяч лучших инженеров из 160 стран и является ведущей международной организацией в области инженерии и технологий. Для меня это значимое подтверждение моего профессионализма, признание коллег дорого стоит. К тому же членство в этой организации позволяет быть в курсе последних разработок, обмениваться знаниями с ведущими специалистами отрасли, перенимать их опыт и делиться своими технологиями в управлении строительными проектами.

— Как будет развиваться сфера систематизации и планирования строительных проектов в ближайшие годы?

— Мы наблюдаем, как отрасль стремительно переходит к цифровым технологиям. В ближайшее время нас ждет еще более активное использование искусственного интеллекта в управлении ресурсами, внедрение алгоритмов прогнозирования рисков и развитие технологий устойчивого строительства.

Компании, которые смогут интегрировать передовые методы управления, обеспечат себе долгосрочный рост и стабильное развитие в условиях глобальной трансформации рынка. Строительная отрасль находится в процессе цифровой революции. Те компании, которые внедряют инновации и адаптируются к технологическим изменениям, становятся лидерами рынка.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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