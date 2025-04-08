Бельгия потеряла статус алмазного центра из-за санкций против России

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бельгия утратила статус мирового центра алмазной торговли, что напрямую связано с санкционными мерами Евросоюза против российских алмазов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info алмазы

Гендиректорр компании "Алроса" Павел Маринычев в интервью телеканалу "Якутия 24" отметил, что введённые ограничения Евросоюза, направленные на блокировку поставок российских алмазов, стали причиной нарушений баланса на мировом рынке.

По его мнению, такие санкции, как правило, имеют двусторонний эффект, и в данном случае негативные последствия затрагивают не только Россию, но и страны-инициаторы ограничений.

"Алроса" поставляет более четверти всех алмазов на глобальный рынок, и любые попытки ограничить доступ компании к международной торговле вызывают дестабилизацию в отрасли. Это отражается на всех участниках цепочки: от добытчиков и огранщиков до торговцев и ювелиров.

Примером стал Антверпен — бельгийский город, который десятилетиями был ключевым центром мировой алмазной индустрии. Ранее через Антверпен проходила большая часть международной торговли алмазами: в 2021 году на него приходилось около 86 процентов мирового экспорта необработанных алмазов. Однако в последние месяцы его позиции значительно ослабли, в том числе из-за ограничений на российские камни.

С 1 января 2024 года Евросоюз в рамках согласованных с Группой семи санкций полностью запретил прямой импорт алмазов из России. С 1 марта 2024 года начался этап по введению запрета на импорт российских алмазов, даже если они были огранены или обработаны в третьих странах. Эти меры призваны ограничить доходы России от экспорта драгоценных камней, однако при этом они подрывают стабильность мировой алмазной логистики и переработки.

В ответ на санкции "Алроса" переориентировала свои экспортные потоки на другие регионы. Компания активно наращивает сотрудничество с государствами, которые не поддержали санкционные меры. Среди новых приоритетных рынков рассматриваются страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

По словам Маринычева, компания успешно справляется с новыми вызовами и находит возможности для сбыта продукции за пределами традиционных рынков.

"Алроса" остаётся крупнейшим игроком в отрасли: её добывающие мощности расположены в Якутии и Архангельской области, а совокупный объём добычи и разведанных запасов делает её мировым лидером среди алмазодобывающих компаний. Несмотря на политические и экономические сложности, компания продолжает работу, адаптируясь к меняющимся условиям глобального рынка.