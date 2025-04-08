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Олег Артюков

Япония не хочет уходить из сахалинских проектов

3:33
Экономика

Правительство Японии не намерено отказываться от участия в ключевых российских шельфовых энергетических проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", рассматривая их как важнейшие элементы обеспечения энергетической безопасности страны.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Эти проекты продолжают играть стратегическую роль в обеспечении стабильных поставок энергоносителей, особенно в условиях геополитической нестабильности и продолжающейся перестройки глобальных энергетических цепочек. Об этом говорится в опубликованной во вторник ежегодной внешнеполитической доктрине Японии — "Синей книге".

Согласно "Синей книге", японские власти реализуют стратегию поэтапного сокращения зависимости от российских энергоресурсов, включая нефть и уголь, в рамках общей политики диверсификации поставок. Однако при этом подчеркивается необходимость минимизации негативных последствий для экономики, в частности для промышленных предприятий и домохозяйств.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе Япония намерена продолжать участие в проектах на Сахалине, учитывая их значимость для стабильности национального энергобаланса.

Особое внимание уделяется проекту "Сахалин-2", который обеспечивает около девяти процентов от общего объёма закупок сжиженного природного газа для Японии. Страна занимает одну из ведущих позиций в мире по импорту СПГ — по итогам 2023 года Япония стала вторым по объёму импортёром этого ресурса после Китая, импортировав более 70 млн тонн.

В этом контексте стабильные поставки с Сахалина имеют критическое значение. В проекте "Сахалин-2" участвуют японские корпорации Mitsui (12,5 процентов) и Mitsubishi (десять процентов), которые сохранили доли после реструктуризации проекта в условиях санкционного давления.

Участие Японии в "Сахалине-1" осуществляется через консорциум SODECO (Sakhalin Oil and Gas Development Co., Ltd.), которому принадлежит 30-процентная доля в проекте. Основным акционером SODECO является японское государство, а среди частных участников — крупные энергетические и торговые компании: Japan Petroleum Exploration Co. (Japex), Itochu Corporation, Marubeni Corporation и Inpex Corporation.

Хотя с месторождения в рамках "Сахалина-1" в настоящее время нефть в Японию не импортируется, правительство рассматривает его как потенциальный резервный канал поставок на случай сбоев с других направлений.

Это особенно актуально на фоне высокой зависимости Японии от поставок нефти из стран Ближнего Востока: около 95 процентов всех объёмов нефти поступает из региона Персидского залива. Такая концентрация импорта повышает уязвимость страны перед внешнеполитическими и логистическими рисками, включая конфликты в регионе, колебания цен и ограничение поставок.

В этой связи проекты на Сахалине, находящиеся географически ближе и стабильнее с логистической точки зрения, рассматриваются как способ диверсификации и укрепления энергетической устойчивости страны.

Так что несмотря на заявленный курс на снижение зависимости от российских энергоресурсов, Япония продолжает поддерживать участие в сахалинских проектах.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ япония импорт сахалин
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