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Олег Артюков

Китай не желает обсуждать пошлины с США

3:23
Экономика

Новые тарифные меры, введённые администрацией президента США Дональда Трампа, вызывают серьёзную обеспокоенность в международном сообществе, поскольку могут существенно замедлить восстановление глобальной экономики, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Банк развития Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Повелитель Викимедиа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк развития Китая

Он подчеркнул, что новые пошлины не принудят Китай к переговорам с США по вопросам торговли.

В Пекине выразили озабоченность по поводу односторонних действий США, утверждая, что они не только не способствуют налаживанию торгового диалога, но и подрывают основы международной торгово-экономической системы.

Линь Цзянь заявил, что действия США по введению пошлин в отношении широкого круга стран, включая развивающиеся государства глобального Юга, лишают эти страны возможности для полноценного экономического развития. По оценке китайской стороны, подобная политика оказывает негативное влияние на процессы постпандемического восстановления и усиливает международное экономическое неравенство.

Согласно данным Всемирной торговой организации, практика протекционизма, которую вновь активизировала администрация Трампа, приводит к росту глобального неравенства: усиливается разрыв между развитыми и развивающимися странами, а основное бремя новых пошлин ложится на плечи наименее обеспеченных слоёв населения.

Это, в свою очередь, ставит под угрозу реализацию программы ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая включает цели по ликвидации нищеты, сокращению голода и обеспечению экономического роста для всех.

В Китае также указали на нарушение принципов многосторонности и международного права в торговле. США, по мнению Пекина, своими действиями дестабилизируют глобальные цепочки поставок и подрывают доверие к системе международной торговли, построенной на принципах ВТО.

Китай подчёркивает необходимость сохранения глобального сотрудничества под эгидой ООН и на основе правил, принятых всеми участниками международного сообщества.

В ответ на действия США Китай намерен ввести симметричные ответные меры: начиная с 10 апреля, Пекин планирует применить тарифы на весь спектр американских товаров. Эти шаги стали реакцией на заявление Дональда Трампа от 2 апреля о введении пошлин на продукцию из 185 стран и регионов. Для ряда стран, включая Китай, были установлены более высокие ставки — в случае КНР они достигли 34 процентов.

Трамп ранее пояснял, что США не намерены заключать новых торговых соглашений с Китаем, пока не будет устранён торговый дефицит в двусторонних экономических отношениях. Однако Пекин считает, что давление и угрозы не являются конструктивным способом урегулирования споров, подчёркивая готовность защищать свои законные интересы всеми доступными средствами.

США и Китай являются крупнейшими экономиками мира, и торговые отношения между ними играют ключевую роль в глобальной экономике. В 2023 году объём двусторонней торговли составил более 700 млрд долларов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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