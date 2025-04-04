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Александр Приходько

С кем торговать на мировых рынках в период нестабильности

5:50
Экономика

В периоды волатильности рынка инвесторы имеют возможность заработать больше, чем во времена "рыночного штиля". Главное — не терять голову, брать задачи по силам и правильно выбирать посредника на рынках. Рассказываем все по порядку.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Неспокойный март: инвесторы и потеряли, и заработали

Март оказался одним из наиболее волатильных месяцев 2025 года.

На американских рынках весь месяц наблюдалась коррекция после продолжительного роста. Так, в течение марта индекс S&P 500 упал более чем на 5%, Nasdaq — более чем на 2%. Еще со второй половины февраля стали падать котировки на нефть марки Brent на ожиданиях падения спроса из-за торможения мировой экономики. С начала года стоимость барреля нефти снизилась с $79 до $68.

В начале месяца ряд резких заявлений со стороны президента США заставил инвесторов сильно побеспокоиться по поводу введения повышенных импортных пошлин на товары из Китая, Мексики, Канады и Европы, а также беспрецедентно жестких тарифов на импорт из любых стран в США стали, алюминия и продукции автомобильной отрасли, и это не замедлило сказаться на котировках соответствующих компаний. Словом, неспокойный март дал инвесторам возможность как потерять, так и заработать.

Пользуемся преимуществом волатильных рынков с умом

Вообще, несмотря на повышенные риски, периоды волатильности фондового рынка создают для инвесторов уникальные возможности купить подешевевшие активы.

Однако прежде, чем бросаться в пучину неуправляемой рыночной стихии, инвестору стоит трезво оценить свои знания о ней, свой предел готовности к рискам, а также убедиться, что он доверился надежному брокеру. Выбор посредника, который будет помогать инвестору торговать инструментами фондового рынка, дело ответственное. Необходимо изучить списки лицензированных компаний, просмотреть отзывы в интернете, почитать материалы о компании в прессе. Репутация в брокерском бизнесе очень многое значит. Второй важный пункт — технологическое оснащение, ИТ-возможности компании, которыми она может делиться со своими клиентами. Третий — линейка услуг и их стоимость.

Выбираем брокера

Выход на все основные мировые торговые площадки предоставляют в странах СНГ не так уж много игроков. Так, в Казахстане это Freedom Broker (под этим брендом на самом деле работают две компании — АО "Фридом Финанс" и Freedom Finance Global, дочерние фирмы международной банковско-финансовой группы Freedom Holding Corp.).

Freedom Broker действует как в традиционном правовом поле, так и в рамках английского права, поскольку его часть, Freedom Finance Global, зарегистрирована в Международном Финансовом Центре "Астана", предоставляющем данную юрисдикцию. Брокер дает своим клиентам доступ к торгам не только на Казахстанской фондовой (KASE) и на Астанинской международной (Astana International Exchange, AIX) биржах и на новой бирже Астаны — ITS (Investment Trade Solution), но и на американских NYSE и NASDAQ, британской London Stock Exchange, немецкой Börse Frankfurt, азиатской Hong Kong Stock Exchange.

Инвесторы имеют возможность приобретать и продавать акции самых топовых мировых компаний (таких как, например, Amazon, Apple, Coinbase, Microsoft, Netflix, NVIDIA, Tesla), депозитарные расписки, облигации, биржевые фонды, опционы, фонды (ETF) и многое другое при помощи удобной мультирыночной платформы Tradernet, где собраны все биржи и все инструменты разом. Платформа работает как со стационарного компьютера, так и в виде приложения на смартфоне в любом уголке мира. Торговое приложение с интегрированным в него искусственным интеллектом (ИИ) позволяет не только совершать покупки и продажи разнообразных активов, но и получать персонализированные инвестиционные рекомендации и аналитику.

Компании Freedom Finance финансово устойчивы: они имеют кредитные рейтинги от рейтингового агентства S&P Global на уровне "B+" по международной шкале со стабильным прогнозом. Согласно отчетности Freedom Holding Corp. за III финансовый квартал 2025 г. (длился с октября по декабрь 2024-го), брокерский сегмент бизнеса сгенерировал доход на уровне $213,3 млн., что соответствует 32,5% об общей суммы заработанного холдингом за отчетный период. Объем торгов через казахстанских брокеров холдинга по итогам 2024 г. составил $68 млрд, и это без учета репо и деривативов. Акции их материнской компании, Freedom Holding Corp. (FRHC), торгуются на бирже NASDAQ с 2019 года, за прошедшее время их котировки выросли более чем в 10 раз.

У "Фридом Финанс" также есть аналогичные подразделения в Армении, Узбекистане и Кыргызстане. В начале 2025 года стало известно о получении брокерской лицензии в Турции. Клиентами брокерских компаний, входящих во Freedom Holding Corp., уже стали 618 тыс. человек по всему миру.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы инвестиции
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