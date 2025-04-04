Стало известно, во сколько обойдётся США ответ Китая на пошлины

Китай ввёл новые импортные пошлины на американские товары, что стало ответной мерой на действия США, усиливших торговые барьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг США и Китай

Эти пошлины обойдутся американским экспортёрам в дополнительные 55,6 миллиарда долларов ежегодно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные статистики Главного таможенного управления Китая.

Решение китайских властей было официально опубликовано Государственным советом КНР. С 10 апреля вступают в силу дополнительные пошлины в размере 34 процента на весь импорт из США. Это сверх уже действующих ставок.

Эти меры являются реакцией на указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом несколькими днями ранее, о введении так называемых "взаимных" тарифов на импорт товаров из различных стран.

Новые американские пошлины стартуют с базовой ставки в десять процентов, однако для большинства стран они оказываются существенно выше.

Как разъяснило Управление торгового представителя США, размер пошлин определяется на основе торгового дефицита с конкретной страной: чем выше дефицит, тем выше ставка. Это делается с целью уменьшения разрыва между импортом и экспортом и достижения торгового баланса.

По данным китайской таможни, объём американского экспорта в Китай за предыдущий год составил 163,6 миллиарда долларов. Применение дополнительных китайских пошлин приведёт к значительному увеличению издержек для американских компаний, работающих на китайском рынке.

США занимают третье место среди крупнейших поставщиков товаров в Китай, уступая лишь Тайваню (8,4 процента от общего объёма импорта) и Южной Корее (семь процентов). Доля США составляет 6,3 процента от общего объёма китайского импорта.

Новые тарифы могут повлиять на широкий круг американской продукции — от сельскохозяйственной до высокотехнологичной, включая автомобили, электронику и промышленное оборудование.

Эксперты предупреждают, что развитие торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира может привести к значительным последствиям для глобальной торговли, росту инфляции и снижению темпов экономического роста.