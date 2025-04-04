Стало известно, во сколько обойдётся США ответ Китая на пошлины

Китай ввёл новые импортные пошлины на американские товары, что стало ответной мерой на действия США, усиливших торговые барьеры.
Эти пошлины обойдутся американским экспортёрам в дополнительные 55,6 миллиарда долларов ежегодно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные статистики Главного таможенного управления Китая.
Решение китайских властей было официально опубликовано Государственным советом КНР. С 10 апреля вступают в силу дополнительные пошлины в размере 34 процента на весь импорт из США. Это сверх уже действующих ставок.
Эти меры являются реакцией на указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом несколькими днями ранее, о введении так называемых "взаимных" тарифов на импорт товаров из различных стран.
Новые американские пошлины стартуют с базовой ставки в десять процентов, однако для большинства стран они оказываются существенно выше.
Как разъяснило Управление торгового представителя США, размер пошлин определяется на основе торгового дефицита с конкретной страной: чем выше дефицит, тем выше ставка. Это делается с целью уменьшения разрыва между импортом и экспортом и достижения торгового баланса.
По данным китайской таможни, объём американского экспорта в Китай за предыдущий год составил 163,6 миллиарда долларов. Применение дополнительных китайских пошлин приведёт к значительному увеличению издержек для американских компаний, работающих на китайском рынке.
США занимают третье место среди крупнейших поставщиков товаров в Китай, уступая лишь Тайваню (8,4 процента от общего объёма импорта) и Южной Корее (семь процентов). Доля США составляет 6,3 процента от общего объёма китайского импорта.
Новые тарифы могут повлиять на широкий круг американской продукции — от сельскохозяйственной до высокотехнологичной, включая автомобили, электронику и промышленное оборудование.
Эксперты предупреждают, что развитие торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира может привести к значительным последствиям для глобальной торговли, росту инфляции и снижению темпов экономического роста.
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