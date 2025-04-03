Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару

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Deutsche Bank предупредил о возможном кризисе доверия к доллару США, основываясь на фундаментальных валютных факторах.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Это заявление прозвучало на фоне экономической политики, проводимой администрацией президента Дональда Трампа, в частности, после введения новых импортных пошлин. Данный шаг вызвал обеспокоенность на мировых финансовых рынках и привёл к ослаблению американской валюты.

Согласно информации агентства Reuters, после объявления о новых торговых ограничениях доллар подвергся значительному давлению продаж. В частности, индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к корзине валют шести ключевых торговых партнеров США, к 16:40 по московскому времени снизился на 1,97 процента, опустившись до 101,63 пункта. Это стало одной из наиболее заметных просадок американской валюты за последнее время.

Глава отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос отметил, что значительные изменения в движении капитала могут быть обусловлены фундаментальными валютными факторами. В связи с этим колебания курсов валют рискуют стать менее предсказуемыми и управляемыми, что представляет угрозу для мировой финансовой стабильности.

Саравелос также подчеркнул, что резкое падение курса доллара создаст нежелательные последствия для глобальной экономики, в том числе для центральных банков различных стран.

Введение новых импортных пошлин Дональдом Трампом, которое предполагает базовую минимальную ставку в десять процентов, стало одним из ключевых факторов дестабилизации валютного рынка.

При этом для большинства стран размер пошлин оказался выше минимального уровня, так как их значения рассчитывались на основе торгового дефицита США с конкретным государством. Основная цель таких мер заключалась в сокращении дефицита и достижении баланса во внешней торговле страны.

Эксперты отмечают, что такие шаги американского правительства могут спровоцировать ответные меры со стороны других государств, что усилит торговую напряжённость и негативно скажется на динамике мировых финансовых рынков.

Кроме того, укрепление евро, происходящее на фоне ослабления доллара, создаёт дополнительные риски для Европейского центрального банка, который опасается дезинфляционного шока и ухудшения экономических условий в еврозоне.

В целом ситуация с долларом демонстрирует растущую неопределённость на валютных рынках и подчеркивает влияние политических решений на финансовую стабильность.

Аналитики предостерегают, что дальнейшее снижение доверия к американской валюте может привести к изменению структуры международных резервов и пересмотру политики центробанков в отношении долларовых активов.