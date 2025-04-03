Евросоюз нашёл ядерный ответ на тарифы Трампа. Украина пострадает

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В Евросоюзе угрожают ввести тарифы на услуги из США в рамках ответа на тарифы Трампа на товары. Денег на киевский режим у бывших друзей просто не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

Трамп напал на Евросоюз

Лидеры Евросоюза находятся в шоке от введения тарифов президентом Трампом в 20% на товарный экспорт в США. У Евросоюза колоссальный профицит торгового баланса с Америкой— 240 миллиардов долларов. Одна только Германия ежегодно поставляет туда автомобилей на 25 миллиардов долларов.

"Решение, принятое вчера вечером ( о тарифах), можно сравнить с агрессивной войной против Украины", — заявил в четверг журналистам в Берлине вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

"Масштаб и решительность ответа, по его мнению, должны быть соразмерными".

Польский премьер Дональд Туск, у которого есть "Форт Трамп", названный в честь дружбы с президентом США, призвал к жёсткому ответу.

"Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины", — сказал он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что будет вести переговоры, чтобы "предотвратить торговую войну, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков".

У ЕС есть ядерный вариант ответа

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС нацелиться на американские технологии и услуги. В частности, в Париже хотят применить налог на цифровые услуги к американским компаниям уже к концу апреля. Предлагается также использовать закон об "инструменте антипринуждения" (ACI), который позволит установить рыночные ограничения для доступа американских банков к рынку государственных закупок ЕС, по сути, лишая их возможности участвовать в проектах стоимостью $2,18 трлн в год.

Кроме того, можно отменить ежегодный поток европейских инвестиций в американские компании примерно на $327,02 млрд, а также задерживать выдачу бизнес-лицензий, ограничивать права интеллектуальной собственности, запретить покупать американские гособлигации и много чего ещё.

"Это скорее ядерный вариант", — заявил в интервью New York Times экономист ING Карстен Бжески .

Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить реакцию на пошлины Трампа. Для применения контрмер в рамках ACI потребуется зеленый свет от "квалифицированного большинства" 15 из 27 государств-членов, представляющих не менее 65% населения блока.

Болеем за обе команды

Мы болеем за обе стороны, потому что трансатлантическому единству, которое составляло угрозу безопасности России, приходит конец. По прогнозам, из-за только тарифных мер Трампа, ВВП еврозоны уменьшится на 0,3 % в течение следующих двух лет, если иметь ввиду только прямое и косвенное влиянии на торговлю. И так как экономика ЕС ( как и США) будет генерировать меньше денег, это будет уменьшать возможности их помощи киевскому режиму.

Недавние оборонные инициативы ЕС на $800 млрд и отказ Германии от "долгового тормоза", чтобы занимать на снабжение Украины, в условиях торговых войн не имеют перспектив для реализации.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. Тариф на импорт и экспорт в международной торговле называется таможенный тариф.

