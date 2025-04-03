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Олег Артюков

Восемь стран ОПЕК+ начинает наращивать добычу нефти

2:55
Экономика

Восемь стран, входящих в ОПЕК+ и ранее добровольно сокративших объёмы нефтедобычи, приняли решение ускорить процесс увеличения добычи нефти. Согласно официальному коммюнике, опубликованному по итогам их встречи, уже в мае объем добычи возрастет на 411 тысяч баррелей в сутки.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Организация ОПЕК+ определила, что начиная с апреля будет постепенно, в течение полутора лет, сокращать объём добровольных ограничений на добычу нефти. Общий объём сокращений, которых придерживаются восемь стран — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, составляет 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Согласно этим договорённостям, в мае 2025 года добыча нефти увеличится на 411 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно трехмесячному периоду наращивания объемов.

В результате этого решения Россия получит возможность увеличить добычу до 9,083 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия — до 9,2 миллиона баррелей в сутки. Для Ирака этот показатель составит 4,049 миллиона баррелей в сутки, для ОАЭ — 3,015 миллиона баррелей в сутки, а для Кувейта — 2,443 миллиона баррелей в сутки.

При этом отмечается, что в зависимости от рыночных условий процесс увеличения добычи может быть приостановлен или полностью отменён. Гибкость в принятии подобных решений позволит странам-участницам продолжать регулировать ситуацию на нефтяном рынке, обеспечивая его стабильность.

Помимо этого, в коммюнике подчеркивается, что такие меры дадут государствам возможность ускорить процесс компенсации перепроизводства.

Дальнейшие решения по уровню добычи будут приниматься на ежемесячных встречах стран ОПЕК+. Очередное заседание назначено на 5 мая, в ходе которого будут определены объемы добычи на июнь. Помимо этого, страны до 15 апреля обязались представить в секретариат ОПЕК обновленные планы компенсации избыточного производства.

Восемь государств подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам объёмов добычи, установленным в ходе 53-го заседания Совместного комитета по мониторингу добычи нефти, состоявшегося 3 апреля 2024 года.

Они также выразили намерение полностью компенсировать любой избыточный объём добычи, начиная с января 2024 года, а обновленные планы компенсации должны быть размещены на веб-сайте секретариата ОПЕК.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы опек нефть
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