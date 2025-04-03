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Олег Артюков

В Газпроме считают, что Европе будет трудно летом запастись газом

2:54
Экономика

Летнее пополнение подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в этом году может стать серьёзной проблемой, что поставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом заявили в компании "Газпром", подчеркнув, что сложности связаны с сокращением надёжных источников поставок топлива.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

"Учитывая сокращение надёжных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", — отметили в компании.

Ситуация с запасами газа в Европе действительно непростая. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 31 марта объемы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 миллиарда кубометров. Это составляет примерно одну треть от общей вместимости хранилищ и на 25,3 миллиарда кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в течение первого квартала 2024 года страны Европы уже отобрали из своих ПХГ 62,9 миллиарда кубометров газа. Этот показатель рекордно превысил объём летней закачки, что свидетельствует о высоком потреблении газа в зимний период. Среднесуточный темп отбора газа из хранилищ в нынешнем отопительном сезоне оказался вторым по величине за всю историю наблюдений.

Эксперты отмечают, что снижение запасов газа связано не только с холодной зимой, но и с геополитическими факторами, влияющими на стабильность поставок. В последние годы Европа активно сокращала закупки трубопроводного газа из России, пытаясь диверсифицировать источники энергоснабжения. Однако замещение российского газа поставками сжиженного природного газа оказалось не таким простым и выгодным.

Например, значительная доля СПГ поступает из США, Катара и Алжира, но транспортировка и регазификация такого топлива дороже и сложнее по логистике, чем поставки по трубопроводам. Вдобавок спрос на СПГ в мире растёт, особенно со стороны азиатских рынков, что приводит к повышению цен.

Экономисты предупреждают, что в случае жаркого лета, когда газ активно используется для выработки электроэнергии на газовых электростанциях, темпы закачки в хранилища могут замедлиться. Это создаст риски для энергобезопасности Европы следующей зимой, особенно если погодные условия будут суровыми, а поставки СПГ окажутся нестабильными.

Таким образом, европейским странам в ближайшие месяцы придется тщательно балансировать между потреблением и пополнением запасов газа, чтобы избежать энергетического кризиса в предстоящем зимнем сезоне.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ европа
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