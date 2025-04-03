В Польше считают, что ЕС станет сильнее после пошлин Трампа

Евросоюз может укрепить свои позиции после введения Соединёнными Штатами импортных пошлин, считает министр финансов Польши Анджей Доманьский.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на импортные товары. Базовая ставка была установлена на уровне десять процентов, однако для каждой страны этот показатель скорректирован и составит половину от той пошлины, которую соответствующая страна применяет к американским товарам.
В ходе официального мероприятия, посвящённого введению новых пошлин, президент отметил, что этот шаг символизирует экономическую независимость США и создаст возможности для использования значительных финансовых ресурсов на выплату государственного долга.
Доманьский отметил, что эти изменения могут оказаться неблагоприятными для потребителей и бизнеса, однако Польша и Европа смогут преодолеть эти трудности и выйти из ситуации более сильными.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул необходимость адекватного реагирования на новые американские пошлины. Он отметил, что партнёрские отношения между странами должны предполагать взаимность в торговых условиях и потребовал соответствующих решений.
Трамп заявил, что принятые меры направлены на установление равных условий для всех торговых партнёров США. Он пояснил, что пошлины будут не полностью зеркальными, а скорректированными на основании действующих ставок в других странах.
Президент представил таблицу, согласно которой в среднем Китай применяет к американской продукции пошлины в размере 67 процентов, на что США ответят ставкой 34 процента.
Для Евросоюза эти показатели составят 39 процентов и 20 процентов соответственно. Япония облагает американские товары пошлинами в 46 процентов, а США установят для неё ставку в 24 процента. В отношении Индии американская сторона введёт пошлину в 26 процентов, тогда как индийские тарифы достигают 52 процентов.
Трамп уточнил, что установлен базовый минимальный уровень пошлин в десять процентов, подчеркнув, что это мягкие меры. Он также отметил, что компании, желающие избежать подобных торговых ограничений, могут организовать производство товаров непосредственно на территории США.
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