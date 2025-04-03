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Олег Артюков

В Польше считают, что ЕС станет сильнее после пошлин Трампа

2:35
Экономика

Евросоюз может укрепить свои позиции после введения Соединёнными Штатами импортных пошлин, считает министр финансов Польши Анджей Доманьский.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на импортные товары. Базовая ставка была установлена на уровне десять процентов, однако для каждой страны этот показатель скорректирован и составит половину от той пошлины, которую соответствующая страна применяет к американским товарам.

В ходе официального мероприятия, посвящённого введению новых пошлин, президент отметил, что этот шаг символизирует экономическую независимость США и создаст возможности для использования значительных финансовых ресурсов на выплату государственного долга.

Доманьский отметил, что эти изменения могут оказаться неблагоприятными для потребителей и бизнеса, однако Польша и Европа смогут преодолеть эти трудности и выйти из ситуации более сильными.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул необходимость адекватного реагирования на новые американские пошлины. Он отметил, что партнёрские отношения между странами должны предполагать взаимность в торговых условиях и потребовал соответствующих решений.

Трамп заявил, что принятые меры направлены на установление равных условий для всех торговых партнёров США. Он пояснил, что пошлины будут не полностью зеркальными, а скорректированными на основании действующих ставок в других странах.

Президент представил таблицу, согласно которой в среднем Китай применяет к американской продукции пошлины в размере 67 процентов, на что США ответят ставкой 34 процента.

Для Евросоюза эти показатели составят 39 процентов и 20 процентов соответственно. Япония облагает американские товары пошлинами в 46 процентов, а США установят для неё ставку в 24 процента. В отношении Индии американская сторона введёт пошлину в 26 процентов, тогда как индийские тарифы достигают 52 процентов.

Трамп уточнил, что установлен базовый минимальный уровень пошлин в десять процентов, подчеркнув, что это мягкие меры. Он также отметил, что компании, желающие избежать подобных торговых ограничений, могут организовать производство товаров непосредственно на территории США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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