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Олег Артюков

Монголия утвердила маршрут "Силы Сибири-2"

3:28
Экономика

Новый магистральный газопровод, который свяжет Россию и Китай, пройдёт через территорию Монголии, пересечёт шесть регионов страны и 22 населенных пункта, при этом трубопровод будет проложен под землёй. Об этом сообщили в правительстве Монголии.

Трубы для газопровода
Фото: commons.wikimedia.org by Gerd Fahrenhorst, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Трубы для газопровода

Строительство газопровода является частью крупномасштабного международного проекта "Сила Сибири-2", направленного на диверсификацию экспортных маршрутов российского газа.

Газотранспортная артерия должна стать альтернативой поставкам газа в Европу, которые значительно сократились на фоне геополитической ситуации. Предполагается, что данный газопровод обеспечит транспортировку порядка 50 млрд кубометров природного газа в год из России в Китай.

По словам представителей правительства Монголии, в третьем квартале текущего года будет завершена экологическая оценка проекта, что является ключевым этапом перед началом строительных работ. Ожидается, что в процессе строительства будет создано около 12 тысяч новых рабочих мест, что положительно скажется на экономике страны.

Монгольский участок газопровода, получивший название "Союз-Восток", протянется на 960 километров. В рамках проекта запланирована прокладка компрессорных станций, узловых распределительных пунктов и иных технических объектов, обеспечивающих бесперебойную подачу газа.

При этом предполагается, что трубопровод пройдет через такие города Монголии, как Дархан, Улан-Батор, Чойр и Сайншанд, что даст возможность частично газифицировать эти населенные пункты.

На данный момент значительная часть жилых помещений и предприятий в Монголии отапливается углём и древесным топливом, что приводит к сильному загрязнению воздуха, особенно в зимний период. Введение газовой инфраструктуры может существенно снизить уровень смога в крупных городах, улучшив экологическую обстановку и условия жизни.

Примечательно, что ещё в прошлом году в СМИ появлялись сообщения о том, что проект газопровода не включен в официальную программу развития Монголии до 2028 года, что ставило под сомнение его реализацию в ближайшее время. Однако российские и монгольские власти продолжают вести активную работу по согласованию проекта, обсуждая детали его строительства и финансирования.

Ресурсной базой для поставок газа в рамках "Силы Сибири-2" станет Ямальский регион России. Именно этот газ ранее экспортировался в страны Европы, но после изменения рыночных условий и санкционного давления Москва переориентировала свои энергетические потоки в сторону азиатских рынков, главным из которых является Китай.

Параллельно с реализацией этого проекта российская сторона также ведет переговоры с КНР о наращивании объёмов поставок по уже действующему газопроводу "Сила Сибири-1", который начал функционировать в 2019 году и транспортирует газ из месторождений Восточной Сибири.

В случае успешной реализации проекта строительства второго трубопровода Россия сможет укрепить свои позиции на китайском энергетическом рынке, став одним из ведущих поставщиков газа для экономики Поднебесной.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай монголия газопровод энергетика
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