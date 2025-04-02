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Олег Артюков

В России зафиксировали приток ковбойских денег с Запада

2:23
Экономика

Иностранные хедж-фонды начали вкладывать средства в российскую экономику, используя дружественные юрисдикции. Этот процесс можно проследить по динамике облигаций федерального займа и колебаниям курса рубля. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Подобные инвестиции представляют собой высокорискованные вложения, известные как "ковбойские деньги". Они осуществляются хедж-фондами, несмотря на санкционные ограничения, и проникают в российский финансовый сектор через страны, поддерживающие торгово-экономические отношения с Россией, отмечает РБК.

Анализ динамики ОФЗ и курса национальной валюты свидетельствует о постепенном поступлении таких капиталов, хотя их общий объём на текущий момент остается незначительным и сложно поддается точной оценке. Для этих операций используется инфраструктура дружественных стран, позволяющая обходить санкционные ограничения.

В настоящее время российский рынок привлекает инвесторов своими возможностями в сфере долговых инструментов и акций. Министерство финансов России рассчитывает на заметный приток капитала, если санкционное давление со стороны западных стран ослабнет.

Потенциальными источниками финансирования могут стать не только иностранные инвестиции, но и средства российских состоятельных граждан.

По данным исследования, проведенного в 2021 году, на тот момент российские граждане хранили за рубежом активы на сумму около 500 миллиардов долларов, главным образом в западных банках и финансовых инструментах.

В случае благоприятных условий часть этих капиталов может вернуться в российскую экономику, способствуя развитию внутреннего рынка капитала.

Ранее в западных СМИ появлялись сообщения о росте интереса иностранных инвесторов к российскому рынку. В частности, агентство Bloomberg, ссылаясь на юриста юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева, сообщало, что спрос на российские активы проявляют как частные инвесторы, так и крупные хедж-фонды.

Это объясняется возможными изменениями в геополитической обстановке и прогнозируемым потеплением отношений между Россией и Западом.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы финансы инвестиции
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