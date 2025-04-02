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Олег Артюков

В Германии считают, что страны БРИКС умно ответили на угрозы Трампа

3:43
Экономика

Россия и её партнёры по БРИКС продемонстрировали стратегическую дальновидность, реагируя на угрозы президента США Дональда Трампа. Трамп неоднократно грозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин, если они осмелятся создать единую валюту в качестве альтернативы доллару.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

Однако государства-участники БРИКС нашли способ усилить свою независимость от американской финансовой системы, не привлекая излишнего внимания.

По данным немецкого издания Telepolis, страны БРИКС в последнее время намеренно избегают громких заявлений о дедолларизации мировой торговли. Вместо этого они продвигают менее очевидные, но крайне эффективные способы ослабления зависимости от доллара США.

Одним из таких шагов является разработка платёжной системы, основанной на технологии блокчейн, которая позволит странам блока осуществлять международные транзакции в национальных валютах, минуя западные финансовые институты, говорится в материале (перевод АБН24).

Как отмечает Telepolis, ожидается, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва представит детали этой инициативы на саммите БРИКС, который состоится в июле 2025 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на то, что точные механизмы работы новой системы пока не раскрыты, уже сейчас очевидно, что этот проект станет серьёзным вызовом глобальной финансовой гегемонии доллара.

Особенно выгодно такая стратегия выглядит для России, которая уже значительно сократила долю доллара в своих международных расчётах и сосредоточила валютные резервы в золоте, юанях и других альтернативных активах.

Российская Федерация уже использует двусторонние валютные свопы с Китаем и Индией, а также активно внедряет рублевые расчеты с рядом стран.

В свою очередь, Китай, будучи крупнейшим держателем американского государственного долга, сталкивается с более сложной ситуацией: резкое избавление от долларовых активов могло бы привести к дестабилизации мировых рынков и нанести ущерб китайской экономике. Тем не менее, Пекин последовательно наращивает использование юаня в международных расчётах и увеличивает золотые резервы.

Другие страны БРИКС также предпринимают шаги к финансовой независимости. Индия расширяет использование рупии в двусторонней торговле, особенно с Россией. Южная Африка изучает возможности расчетов в национальных валютах в рамках африканского континентального сотрудничества. А Бразилия уже ведет переговоры с Китаем о торговых расчётах в юанях.

Таким образом, стратегия БРИКС заключается не в лобовой конфронтации с долларом, а в постепенном создании альтернативных финансовых инструментов. Такой подход позволяет минимизировать риски, связанные с возможными санкциями и экономическим давлением со стороны США.

Блокчейн-технологии, национальные валютные свопы и расширение использования золота в расчетах — все эти меры свидетельствуют о том, что БРИКС движется к дедолларизации, но делает это расчётливо и методично.

Государства блока, учитывая угрозы Трампа, не только не отказались от своих планов, но и усовершенствовали их, что делает их стратегию ещё более эффективной. Очевидно, что мировой финансовый порядок претерпевает изменения, и роль доллара в нём постепенно уменьшается, несмотря на сопротивление США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс дедолларизация
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