Ил-114 снова в небе: как советский авиалайнер получает второй шанс на жизнь

4:20 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Ровно год назад ОАК — Объединенная авиастроительная корпорация возобновила лётные испытания самолёта Ил-114-300.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ильюшин Ил-114

Это перспективный, но пока несостоявшийся самолёт СССР, который сегодня получает второй шанс. Удастся ли ему занять своё место в небе? Время покажет!

О чём речь

Ил-114 — это турбовинтовой пассажирский самолёт, который разрабатывался в СССР как замена устаревшим Ан-24 и Як-40. Он должен был стать основным региональным авиалайнером, но его история оказалась непростой.

История создания

История создания Ил-114 началась в начале 80-х годов прошлого столетия, когда ОКБ Ильюшина самостоятельно предложило разработать новый турбовинтовой пассажирский самолёт на 60 мест для местных авиалиний. Это было связано с тем, что существовавшие на тот момент самолёты Ан-24 уже не соответствовали современным требованиям и активно выводились из эксплуатации.

Также Советский Союз нуждался в экономичном, надёжном и неприхотливом лайнере, который мог бы работать на коротких взлётно-посадочных полосах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 1986 году инициатива получила официальную поддержку — Совет министров СССР принял постановление о разработке нового самолёта. Главным конструктором был назначен Н. Д. Таликов, а генеральным конструктором — Г. В. Новожилов.

При проектировании особое внимание уделялось снижению уровня шума как внутри кабины, так и на местности. Для этого были разработаны специальные 6-лопастные малошумные винты СВ-34 с системой синхронизации вращения. Также был увеличен зазор между концами лопастей и обшивкой фюзеляжа.

Первый полёт опытной машины состоялся 29 марта 1990 г. под управлением заслуженного летчика-испытателя Вячеслава Белоусова. Лётные и сертификационные испытания проводились в различных климатических условиях в Архангельске, Ташкенте и Якутске.

Первый пассажирский рейс Ил-114 выполнил 9 июля 1999 года по маршруту Ташкент — Наманган.

В дальнейшем разработаны различные модификации:

Ил-114-100 — пассажирский вариант

Ил-114Т — грузовая версия

Ил-114-300 — модернизированный вариант с улучшенными двигателями и обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Военные версии:

Ил-114МП (морской патруль)

Ил-114П (патруль для охраны территориальных вод)

Ил-114ПР (радиотехническая разведка).

Серийный выпуск планировался на Ташкентском авиационном производственном объединении им Чкалова, где были созданы мощности для выпуска до 100 лайнеров в год. До 2012 года было построено всего 17 штук, после чего производство было завершено.

Почему Ил-114 не стал популярным?

Распад СССР — рухнул рынок, на который рассчитывали разработчики.

Конкуренция с западными самолётами — в 1990-е российские авиакомпании начали закупать ATR-42 и Bombardier Dash 8.

Проблемы с производством — Ташкентский авиационный завод не смог наладить выпуск в нужных объёмах.

Отсутствие заказов — авиакомпании не спешили покупать новый лайнер, так как предпочитали проверенные модели.

Возрождение Ил-114-300

В 2016 году было объявлено о модернизации проекта. Обновлённый Ил-114-300 получил новые двигатели ТВ7-117СТ, современную авионику и улучшенные характеристики.

Однако его успех зависит от того, удастся ли наладить массовое производство и обеспечить конкурентоспособную цену.

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Ил-114-300: первый полет третьего опытного самолета