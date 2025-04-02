Ил-114 снова в небе: как советский авиалайнер получает второй шанс на жизнь

Ровно год назад ОАК — Объединенная авиастроительная корпорация возобновила лётные испытания самолёта Ил-114-300.
Это перспективный, но пока несостоявшийся самолёт СССР, который сегодня получает второй шанс. Удастся ли ему занять своё место в небе? Время покажет!
Ил-114 — это турбовинтовой пассажирский самолёт, который разрабатывался в СССР как замена устаревшим Ан-24 и Як-40. Он должен был стать основным региональным авиалайнером, но его история оказалась непростой.
История создания Ил-114 началась в начале 80-х годов прошлого столетия, когда ОКБ Ильюшина самостоятельно предложило разработать новый турбовинтовой пассажирский самолёт на 60 мест для местных авиалиний. Это было связано с тем, что существовавшие на тот момент самолёты Ан-24 уже не соответствовали современным требованиям и активно выводились из эксплуатации.
Также Советский Союз нуждался в экономичном, надёжном и неприхотливом лайнере, который мог бы работать на коротких взлётно-посадочных полосах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
В 1986 году инициатива получила официальную поддержку — Совет министров СССР принял постановление о разработке нового самолёта. Главным конструктором был назначен Н. Д. Таликов, а генеральным конструктором — Г. В. Новожилов.
При проектировании особое внимание уделялось снижению уровня шума как внутри кабины, так и на местности. Для этого были разработаны специальные 6-лопастные малошумные винты СВ-34 с системой синхронизации вращения. Также был увеличен зазор между концами лопастей и обшивкой фюзеляжа.
Первый полёт опытной машины состоялся 29 марта 1990 г. под управлением заслуженного летчика-испытателя Вячеслава Белоусова. Лётные и сертификационные испытания проводились в различных климатических условиях в Архангельске, Ташкенте и Якутске.
Первый пассажирский рейс Ил-114 выполнил 9 июля 1999 года по маршруту Ташкент — Наманган.
В дальнейшем разработаны различные модификации:
Военные версии:
Серийный выпуск планировался на Ташкентском авиационном производственном объединении им Чкалова, где были созданы мощности для выпуска до 100 лайнеров в год. До 2012 года было построено всего 17 штук, после чего производство было завершено.
В 2016 году было объявлено о модернизации проекта. Обновлённый Ил-114-300 получил новые двигатели ТВ7-117СТ, современную авионику и улучшенные характеристики.
Однако его успех зависит от того, удастся ли наладить массовое производство и обеспечить конкурентоспособную цену.
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