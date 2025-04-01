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Любовь Степушова

Страны Центральной Азии позволяют Евросоюзу себя унижать, надеясь на инвестиции

4:29
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

В Самарканде 3-4 апреля пройдет первый саммит Центральная Азия-Евросоюз в попытке создать новый геополитический альянс.

Евросоюз в кризисе
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз в кризисе

ЕС обучает Центральную Азию гендерному равенству и демократии

Главный дипломат ЕС Кайя Каллас 27-28 марта нанесла визит в Ашхабад, чтобы подготовить отложенный с 2024 года саммит ЕС-пять стран Центральной Азии (ЦА). Коммюнике, выпущенное по итогам её встречи с министрами иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, начинается с заявления о территориальной целости, "достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине" и после длинного перечня формализованной повестки указывает на важность продвижения в ЦА "верховенства закона, демократии, надлежащего управления и подотчётности, гендерного равенства и всеобщих прав человека".

Для Евросоюза учить всему этому лидеров стран ЦА, когда он сам практикует подавление инакомыслия, коррупционные схемы, дискриминацию, манипуляции с выборами, военные интервенции — выглядит полным абсурдом. Но и согласие руководителей ЦА на то, чтобы их учили"гендерному разнообразию", тоже выглядит странным, а для мусульман так и вовсе неприемлимым. Но они на это идут, вероятно, на ожиданиях больших инвестиций и кредитов.

Есть у них, безусловно, надежда на стратегию ЕС Global Gateway (наподобие китайской инициативы "Один пояс-один путь" с заявленными инвестициями 300 млрд. евро), в рамках которой обсуждается реально только проект Транскаспийского транспортного коридора (ТТК). На его развитие Евросоюз готов выделить 10 миллиардов евро. Однако готовность эта была озвучена год назад, а воз и ныне там. Также в подвешенном состоянии находится проект Team Europe по улучшению интернета в Центральной Азии.

Казахстан и Киргизия спокойно принимают требование ЕС о санкциях против РФ

В коммюнике записано также, что Европейский союз предупреждает страны Центральной Азии о соблюдении санкций против РФ.

"Я понимаю, что эти меры влияют на экономику региона, но нельзя позволять российским компаниям использовать Центральную Азию для их обхода", — предупредила Каллас.

Если это тоже ей сходит с рук, особенно от членов ЕАЭС — Казахстана и Киргизии, то, вероятно, свой политический вес ЕС в ЦА ещё не растерял, но соответствует ли он его экономическим возможностям?

У Евросоюза нет денег на Центральную Азию в условиях огромных экзистенциальных проблем

Интересы ЕС в регионе прозрачны — это импорт энергоносителей. Обратный интерес тоже очевиден — это поставки сельхозпродукции в ЕС, желательно, без квот, кредиты в инфраструктуру, хайтек. Но пока это обговаривается только в меморандумах, так как денег банально у ЕС нет, он живёт в долг. А главные проблемы не позволяют Брюсселю расслабляться на интеграционные проекты, даже если лояльность партнёров по сдерживанию РФ обеспечена. Это:

  • война с РФ на Украине,
  • торговые войны с Трампом,
  • риск потерять власть из-за падения уровня жизни,
  • опасность развала ЕС.

Поэтому, шансы на то, что встреча в Самарканде окажется знаменательным событием, кажутся незначительными.

За последние семь лет товарооборот стран Центральной Азии с ЕС вырос в четыре раза и составил 54 миллиарда евро, по данным президента Узбекистана Шавката Мерзиёева. ЕС заключил соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCAs) со всеми странами Центральной Азии, за исключением Туркмении.

Три из пяти стран ЦА (Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) получают выгоду от доступа на рынок ЕС через общую схему преференций (GSP), которая устраняет импортные пошлины с товаров, поступающих на рынок ЕС из "уязвимых развивающихся стран". Будучи экономикой с уровнем дохода выше среднего, Казахстан не получает выгоды от схемы GSP.

Уточнения

Центра́льная А́зия — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии.  Включает Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы саммит евросоюз самарканд кая каллас центральная азия
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