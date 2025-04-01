Трамп напугал туристов: растёт число отказов от поездок в США

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские туристы всё чаще отказываются от поездок в США из-за жёсткой миграционной политики президента Дональда Трампа.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, зал ожидания

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на генерального директора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена, число бронирований гостиничных номеров в США на лето 2025 года сократилось на 25 процентов по сравнению с предыдущими годами.

"Мы наблюдаем значительное снижение числа предварительных бронирований из Европы в США этим летом. Многие путешественники, опасаясь возможных задержаний и усиленного контроля на границе, выбирают альтернативные направления, такие как Канада, Южная Америка и Египет", — заявил Базен.

Эксперты отмечают, что подобный тренд связан не только с ужесточением миграционной политики, но и с многочисленными случаями задержания туристов на границе США, что создает негативный имидж страны среди иностранных гостей.

Генеральный директор Accor подчеркнул, что эти факторы уже начали оказывать влияние на туристический рынок, вынуждая путешественников искать более комфортные и предсказуемые направления для отдыха.

Ранее газета The New York Times сообщала, что помимо отказа от поездок в США, многие туристы из разных стран мира пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз введения дополнительных миграционных ограничений и общей жёсткой политики администрации Трампа.

В частности, рассматривался вопрос о введении более строгих правил въезда для граждан 43 государств, что также вызвало обеспокоенность у потенциальных туристов.

Аналитики туристической отрасли подчеркивают, что такой спад интереса к США может негативно сказаться на гостиничном и туристическом бизнесе страны. По данным Американской туристической ассоциации, иностранные туристы ежегодно приносят экономике США миллиарды долларов, и сокращение их потока может привести к снижению доходов в гостиничном секторе, ресторанной индустрии и сфере развлечений.

На фоне этих тенденций страны, такие как Канада, Бразилия, Аргентина и Египет, активно развивают туристическую инфраструктуру и предлагают упрощенные условия въезда для иностранных граждан, что делает их более привлекательными для европейских путешественников.

Так, например, Канада недавно расширила программу упрощенного получения электронной визы для граждан нескольких европейских стран, что делает процесс планирования поездки удобнее и безопаснее.

Таким образом, ужесточение миграционной политики США оказывает ощутимое влияние на мировой туристический рынок, способствуя перераспределению туристических потоков и росту популярности альтернативных направлений.