Гонконг почти втрое увеличил закупки российского золота

3:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным таможенной службы Гонконга, в феврале этого года объём закупок российского золота увеличился почти втрое по сравнению с январем. Общая стоимость импорта драгоценного металла из России составила 486,7 миллиона долларов, что в 2,8 раза превышает январский показатель.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Примечательно, что в феврале 2024 года поставки золота из России в Гонконг вовсе отсутствовали. Более того, февральская стоимость импорта оказалась на девять процентов выше среднемесячного уровня прошлого года, сообщает РИА "Новости".

За первые два месяца 2024 года объём ввезённого Гонконгом российского золота достиг 662,3 миллиона долларов, что представляет собой резкий рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда объём поставок составил лишь 19,9 миллиона долларов.

Это свидетельствует о значительном увеличении спроса на российское золото в регионе, несмотря на санкционные ограничения, введенные Западом против России.

В рейтинге крупнейших поставщиков золота в Гонконг Россия в феврале заняла шестое место. Лидирующую позицию традиционно удерживает Швейцария, которая удвоила свой экспорт в регион, доведя его до 1,6 миллиарда долларов.

Китай также нарастил поставки — в 1,7 раза, до 1,4 миллиарда долларов. Однако неожиданным трендом стало сокращение объёмов экспорта золота из Объединённых Арабских Эмиратов, которые в феврале снизили поставки в 1,7 раза, до 1,1 миллиарда долларов.

Особый интерес вызывает динамика экспорта из Южной Африки, которая в предыдущие месяцы почти не поставляла золото в Гонконг. В феврале страна резко нарастила поставки, увеличив их в 79 раз — до 763,6 миллиона долларов. Это позволило ей занять четвертую строчку в списке крупнейших поставщиков.

Пятую позицию заняла Япония, чей экспорт золота в Гонконг остался практически на прежнем уровне, составив 762,7 миллиона долларов.

Рост закупок золота Гонконгом может объясняться как усилением интереса к драгоценным металлам в качестве актива-убежища на фоне глобальной экономической нестабильности, так и изменением торговых потоков из-за санкционного давления на Россию.

Также следует учитывать, что Гонконг остается ключевым центром перераспределения золота в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечивая доступ к металлу для китайского и других азиатских рынков.