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Олег Артюков

В Британии расстроились из-за количества танкеров с российской нефтью в Ла-Манше

Экономика

С момента введения британских санкций против России количество нефтеналивных судов из РФ, проходящих через Ла-Манш, значительно увеличилось, почти удвоившись.

Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

По мнению британского издания The Telegraph, так называемый теневой флот одерживает победу над странами Группы семи, обходя введенные ограничения и продолжая транспортировать нефть на мировые рынки.

Ежедневно около 15 танкеров с российской нефтью проходят мимо знаменитых белых скал Дувра, направляясь дальше через Ла-Манш. Эти суда перевозят санкционное сырьё на десятки миллионов фунтов стерлингов, а их совокупная численность составляет 10-17 процентов от общего количества нефтеналивных судов в мире.

Одним из ключевых факторов, позволивших "теневому флоту" усилить свои позиции, стала массовая продажа старых танкеров европейскими судоходными компаниями. Так, европейские судовладельцы реализовали значительное количество судов, заработав на этих сделках около 4,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Из 230 старых нефтеналивных судов, ныне занятых в перевозке подсанкционной нефти, 127 ранее принадлежали греческим владельцам, а 22 — британским. В результате, значительная часть бывшего европейского флота теперь работает в интересах экспортёров российской нефти, что ставит под сомнение эффективность западных санкций.

Исторически Лондон играл ключевую роль в мировой морской торговле и страховании судоходства, однако сегодня он вынужден наблюдать за тем, как прибыль от перевозки нефти обходит британские и европейские компании стороной, отмечает издание "Нефть и капитал".

Санкции запрещают британским и европейским страховщикам работать с перевозчиками российской нефти, если цена барреля превышает установленный странами Группы семи потолок в 60 долларов за баррель. Это ограничение вынудило российских экспортёров искать альтернативные пути, включая использование судов, зарегистрированных в странах с менее жёсткими регуляторными нормами.

В марте 2024 года российский флагманский сорт нефти Urals подешевел ниже отметки 60 долларов за баррель. Это позволило некоторым европейским страховым компаниям снова подключиться к процессу перевозки нефти, поскольку сделки формально соответствовали санкционным требованиям.

В результате количество судов, курсирующих между российскими портами и крупнейшими покупателями, такими как Индия и Китай, значительно увеличилось.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть санкции поставки энергоресурсов
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