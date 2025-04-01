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Олег Артюков

Европа хочет привлечь страны Центральной Азии к ответу на пошлины США

2:33
Экономика

Европейская комиссия рассматривает предстоящий 4 апреля в Узбекистане саммит ЕС – Центральная Азия как часть стратегии Евросоюза по диверсификации торговых отношений, которая также является ответом на американские пошлины. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Она подчеркнула, что Евросоюз активно расширяет торговые связи, чтобы снизить зависимость от США и других крупных экономик, сообщает ТАСС. 

"Элементом нашей стратегии (ответа на тарифы США) станет торговая диверсификация. Торговля идет туда, где есть бизнес. Европа имеет торговые соглашения уже с 76 странами, и ЕС расширяет эту сеть", — заявила фон дер Ляйен.

Вашингтон ранее объявил о намерении повысить импортные пошлины на ряд европейских товаров, включая сталь и алюминий, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе. 

Ещё одним поводом для обеспокоенности стало решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на все поставляемые в США автомобили. А для европейских производителей американский рынок является одним из приоритетных.

В ответ ЕС предпринимает шаги по укреплению связей с новыми партнёрами, в том числе со странами Центральной Азии, обладающими богатыми природными ресурсами и растущими рынками.

В этом контексте первый в истории саммит Евросоюза и государств Центральной Азии, который пройдет в Самарканде, рассматривается как важный шаг к углублению экономического сотрудничества. 

По словам фон дер Ляйен, вместе с председателем Европейского совета Антониу Коштой она посетит мероприятие, чтобы обсудить с лидерами Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана вопросы торговли, инвестиций и устойчивого развития.

Эксперты отмечают, что страны региона интересны Евросоюзу не только как поставщики сырья, но и как транзитный узел для грузопотоков между Европой и Азией. Брюссель также стремится усилить свое влияние в регионе на фоне активного присутствия там Китая и России.

Впрочем, далеко не факт, что в государствах Центральной Азии готовы принимать чью-то сторону в экономическом противостоянии США и Евросоюза.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы саммит евросоюз центральная азия
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