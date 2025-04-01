Самолёт Ту-334: советский уникальный проект, который так и не встал на крыло

4:57 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Сегодня мы хотим вспомнить об отечественном ближнемагистральном лайнере — Ту-334. Модель, разработанная в 90-е годы, должна была сменить устаревшие Як-42, Ту-134 и Ту-154Б, но так и не была запущена в "серию".

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Маркин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ту-334

История создания

Всё началось ещё в середине 1980-х годов, когда перед авиапромышленностью СССР встала задача создания современного среднемагистрального пассажирского самолёта, способного заменить устаревшие модели Ту-134 и Як-42.

Первоначально проект стартовал как чисто гражданская инициатива. В 1985 году руководство МАП и МГА СССР подготовили техническое задание на разработку нового самолета. ОКБ Туполева получило официальное задание на проектирование в 1986 году.

На начальном этапе разработки конструкторы рассматривали несколько вариантов компоновки:

Классическая схема с подкрыльевыми двигателями Необычная схема с толкающими винтами в хвостовой части Вариант с турбовентиляторными двигателями.

После тщательного анализа преимуществ и недостатков каждой схемы было принято решение остановиться на варианте с двумя двигателями Д-436Т в хвостовой части фюзеляжа. Это решение позволило:

Улучшить аэродинамику

Повысить безопасность при аварийной посадке

Оптимизировать центровку самолёта.

Разработка шла медленно из-за финансовых трудностей переходного периода. Первый опытный образец был построен на заводе "Опыт" только к концу 1993 года. Презентация прототипа состоялась на авиасалоне МАКС-95 в августе 1995 года.

Первый полёт Ту-334 совершил 8 февраля 1999 года. Экипаж под командованием А. Н. Солдатенкова успешно выполнил все запланированные манёвры.

В 2003 году был представлен вариант Ту-334-100 для серийного производства, получивший Сертификат типа СТ231. В 2005 году самолёт прошел дополнительные испытания, расширившие условия его эксплуатации.

Производство было перенесено на КАПО им. Горбунова в Казани. К середине 2007 года было построено 5 бортов (два для статических испытаний и три лётных экземпляра).

Несмотря на создание перспективного самолёта, серийное производство так и не было налажено. Основной причиной стала конкуренция с проектом Sukhoi Superjet 100, получившим приоритетное финансирование.

Таким образом, Ту-334 стал примером перспективного проекта, который не смог реализовать свой потенциал из-за сложной экономической ситуации и приоритетов госполитики в области авиастроения.

Характеристики

Технические особенности Ту-334

Современный композитный планер

Унифицированная на 60 процентов с Ту-204 кабина экипажа

Электродистанционная система управления

Цифровая авионика

Вспомогательная силовая установка ТА-12-60.

Самолёт мог перевозить до 102 пассажиров на дальность до 3150 км со скоростью 820 км/ч, имея при этом возможность эксплуатации с относительно коротких взлётно-посадочных полос.

Почему он не пошёл в серию?

1. Опоздал на рынок

Когда Ту-334 был готов, авиакомпаниям уже предлагали конкурентов — канадский Bombardier CRJ и бразильский Embraer E-Jet, которые были экономичнее.

2. Устаревшая конструкция

Хотя лайнер был современным по меркам СССР, к 2000-м годам схема с двигателями в хвосте уже считалась устаревшей.

3. Конкуренция с Sukhoi Superjet 100

В начале 2000-х правительство России выбрало в пользу Sukhoi Superjet 100, который получал госфинансирование и поддержку.

Вывод

Ту-334 был перспективным самолётом, но его создание затянулось, а рынок уже изменился. В итоге проект проиграл конкурентам и стал ещё одним забытым лайнером российской авиации.

Ту-334 так и не попал в серию, но его технологии использовали в других проектах. Например, двигатели Д-436Т применялись на самолётах Ан-148 и Бе-200.

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Самолёт Ту-334 на авиасалоне МАКС