Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Самолёт Ту-334: советский уникальный проект, который так и не встал на крыло

4:57
Экономика » Производство » Авиация

Сегодня мы хотим вспомнить об отечественном ближнемагистральном лайнере — Ту-334. Модель, разработанная в 90-е годы, должна была сменить устаревшие Як-42, Ту-134 и Ту-154Б, но так и не была запущена в "серию".

Ту-334
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Маркин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ту-334

История создания

Всё началось ещё в середине 1980-х годов, когда перед авиапромышленностью СССР встала задача создания современного среднемагистрального пассажирского самолёта, способного заменить устаревшие модели Ту-134 и Як-42.

Первоначально проект стартовал как чисто гражданская инициатива. В 1985 году руководство МАП и МГА СССР подготовили техническое задание на разработку нового самолета. ОКБ Туполева получило официальное задание на проектирование в 1986 году.

На начальном этапе разработки конструкторы рассматривали несколько вариантов компоновки:

  1. Классическая схема с подкрыльевыми двигателями
  2. Необычная схема с толкающими винтами в хвостовой части
  3. Вариант с турбовентиляторными двигателями.

После тщательного анализа преимуществ и недостатков каждой схемы было принято решение остановиться на варианте с двумя двигателями Д-436Т в хвостовой части фюзеляжа. Это решение позволило:

  • Улучшить аэродинамику
  • Повысить безопасность при аварийной посадке
  • Оптимизировать центровку самолёта.

Разработка шла медленно из-за финансовых трудностей переходного периода. Первый опытный образец был построен на заводе "Опыт" только к концу 1993 года. Презентация прототипа состоялась на авиасалоне МАКС-95 в августе 1995 года.

Первый полёт Ту-334 совершил 8 февраля 1999 года. Экипаж под командованием А. Н. Солдатенкова успешно выполнил все запланированные манёвры.

В 2003 году был представлен вариант Ту-334-100 для серийного производства, получивший Сертификат типа СТ231. В 2005 году самолёт прошел дополнительные испытания, расширившие условия его эксплуатации.

 

Производство было перенесено на КАПО им. Горбунова в Казани. К середине 2007 года было построено 5 бортов (два для статических испытаний и три лётных экземпляра).

Несмотря на создание перспективного самолёта, серийное производство так и не было налажено. Основной причиной стала конкуренция с проектом Sukhoi Superjet 100, получившим приоритетное финансирование.

Таким образом, Ту-334 стал примером перспективного проекта, который не смог реализовать свой потенциал из-за сложной экономической ситуации и приоритетов госполитики в области авиастроения.

Характеристики

Технические особенности Ту-334

  • Современный композитный планер
  • Унифицированная на 60 процентов с Ту-204 кабина экипажа
  • Электродистанционная система управления
  • Цифровая авионика
  • Вспомогательная силовая установка ТА-12-60.

Самолёт мог перевозить до 102 пассажиров на дальность до 3150 км со скоростью 820 км/ч, имея при этом возможность эксплуатации с относительно коротких взлётно-посадочных полос.

Почему он не пошёл в серию?

1. Опоздал на рынок

Когда Ту-334 был готов, авиакомпаниям уже предлагали конкурентов — канадский Bombardier CRJ и бразильский Embraer E-Jet, которые были экономичнее.

2. Устаревшая конструкция

Хотя лайнер был современным по меркам СССР, к 2000-м годам схема с двигателями в хвосте уже считалась устаревшей.

3. Конкуренция с Sukhoi Superjet 100

В начале 2000-х правительство России выбрало в пользу Sukhoi Superjet 100, который получал госфинансирование и поддержку.

Вывод

Ту-334 был перспективным самолётом, но его создание затянулось, а рынок уже изменился. В итоге проект проиграл конкурентам и стал ещё одним забытым лайнером российской авиации.

Ту-334 так и не попал в серию, но его технологии использовали в других проектах. Например, двигатели Д-436Т применялись на самолётах Ан-148 и Бе-200.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Самолёт Ту-334 на авиасалоне МАКС
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолёт
Новости Все >
Трамп замахнулся на нефть: как один дедлайн может всколыхнуть рынок и фронт
Каждому, кто сидит по 8 часов: растяжки, которые спасают поясницу
Внимание! Зеленая глина — мощный союзник в борьбе с жирной кожей головы
Виталина Цымбалюк-Романовская в 46 лет стала матерью, скрыв беременность от публики
Шокирующее заявление: в Германии раскрыли правду об отказе от российского газа
Лишний вес, как эффект домино: разрушаем биохимию организма, чтобы победить жир
Человек-паук вернётся: стали известны название и дата выхода нового фильма с Томом Холландом
Туристов лишают главного: раскрыт секрет непопулярности Северной Кореи
Почему еда портится в холодильнике — и как этого избежать
Собчак заговорила о разводе с Богомоловым: с каким мужчиной журналистка видит своё будущее
Сейчас читают
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Еда и рецепты
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Экономика и бизнес
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Миллион трупов. Сколько жизней стоит игра больших держав на территории Украины? Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
Внимание! Зеленая глина — мощный союзник в борьбе с жирной кожей головы
Виталина Цымбалюк-Романовская в 46 лет стала матерью, скрыв беременность от публики
Шокирующее заявление: в Германии раскрыли правду об отказе от российского газа
Лишний вес, как эффект домино: разрушаем биохимию организма, чтобы победить жир
Человек-паук вернётся: стали известны название и дата выхода нового фильма с Томом Холландом
Туристов лишают главного: раскрыт секрет непопулярности Северной Кореи
Европа хочет привлечь страны Центральной Азии к ответу на пошлины США
Почему еда портится в холодильнике — и как этого избежать
Собчак заговорила о разводе с Богомоловым: с каким мужчиной журналистка видит своё будущее
Пьяный или нет — теперь решит проба крови: новые правила освидетельствования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.