Европе летом придётся конкурировать за СПГ с Азией

3:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газовый сектор Евросоюза завершает отопительный сезон и переходит к пополнению запасов подземных хранилищ. В настоящее время они заполнены лишь на треть после первой за три года полноценной зимы с холодными температурами, что повышает стратегическую значимость предстоящего периода накопления запасов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Обычно лето предоставляет трейдерам возможность пополнять запасы по относительно низким ценам, поскольку в тёплый период спрос на газ снижается. Однако сейчас ситуация сложилась иначе: резервы истощены, а один из ключевых маршрутов поставок — транзит российского газа через Украину — был прекращен.

Это привело к дефициту предложения, что, в свою очередь, привело к нетипичной ситуации: летние цены на природный газ уже превышают зимние. Как отмечает агентство Bloomberg, подобный дисбаланс устраняет экономические стимулы для традиционного хранения газа.

Ставки на газовом рынке высоки: если ЕС войдет в следующую зиму с недостаточно заполненными хранилищами, это может спровоцировать резкий скачок цен и даже привести к энергетическому кризису. Согласно директивам Еврокомиссии, страны блока обязаны довести уровень заполнения ПХГ до 90 процентов к 1 ноября. Однако ряд государств-членов предложили ослабить эти требования, опасаясь дополнительного давления на рынок и роста стоимости поставок.

В настоящее время цена газа на европейском рынке примерно на 50 процентов выше, чем годом ранее, и составляет порядка 40 евро за 1 МВт*ч (около 454 долларов за одну тысячу кубометров). По прогнозам, стоимость топлива, скорее всего, останется на текущем уровне или даже повысится, чтобы привлечь дополнительные объёмы сжиженного природного газа на европейский рынок.

ЕС зависит от СПГ, значительная часть которого поставляется из США, Катара и Африки. Однако европейскому рынку приходится конкурировать с азиатскими странами, где спрос на газ также велик. Если Китаю сохранит низкий уровень импорта СПГ, это увеличит доступные объёмы для Европы, но даже в таком случае европейцам придется предлагать более высокие цены, чем азиатские покупатели.

Если стоимость газа опустится до 12 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBTU) или снизится хотя бы на один один/MMBTU, СПГ вновь начнет активно уходить в Азиатско-Тихоокеанский регион, отмечает издание "Нефть и капитал".

Отдельной проблемой является ситуация на Украине. В 2024 году Киеву потребуется закупить газа в пять раз больше, чем в предыдущие сезоны, что создаст дополнительное напряжение на европейском газовом рынке.

Ещё одним важным фактором остаётся возможное изменение регулирования газового рынка ЕС. Вопрос заключается в том, насколько быстро и в каком объеме оно будет проведено. Если реформы будут приняты только в июне-июле, это может привести к очередному витку роста цен.

По мнению главы отдела торговли в континентальной Европе швейцарской энергетической компании Axpo Holding AG Марко Саальфранка, задержка с регулированием может усилить нестабильность цен и создать дополнительные сложности для поставщиков и потребителей газа в регионе.