Одежда и трубы, но не Apple: в ЕС готовят ответ на пошлины США

3:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге обозначил возможные ответные шаги Евросоюза в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортные автомобили и дальнейшего обострения торгового конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Ранее Трамп объявил о планах введения с 2 апреля 25-процентной пошлины на автомобили, произведенные за пределами Соединённых Штатов. Ланге отметил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией и готовится реагировать в зависимости от развития событий.

По мнению главы комитета, на данный момент ЕС уже вовлечен в торговую войну с США, а введение новых тарифов на автомобили приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что пока сложно оценить точный экономический ущерб от подобных мер, так как неясно, насколько далеко может зайти американская администрация.

Ланге указал, что даже 25-процентные пошлины на автомобили могут привести к убыткам, исчисляемым десятками миллиардов долларов. Однако возможный ущерб не ограничивается только этим, так как в недавних заявлениях американского президента упоминались и другие товары, включая древесину и фармацевтическую продукцию.

Помимо этого, переговоры между Еврокомиссией и представителями администрации США показывают, что в перечень товаров, на которые могут быть наложены ограничения, входят машиностроительная продукция, медь и полупроводники. В Брюсселе некоторые эксперты даже высказывают опасения, что Трамп может установить запретительные пошлины на все европейские товары без исключения.

В ответ на возможные действия США Евросоюз уже готовит пакет ответных мер. По словам Ланге, предполагаемая дата их введения — 14 апреля, а необходимый правовой акт находится в процессе разработки.

Планируется, что европейские пошлины затронут широкий спектр товаров, в том числе продукцию промышленного производства и сельскохозяйственные товары. В перечень могут войти такие позиции, как оконные рамы и трубы, значительная часть которых поступает на европейский рынок из США.

Кроме того, ожидается введение тарифов на премиальную брендовую одежду и сельскохозяйственную продукцию, в частности сою, закупаемую ЕС в больших объёмах у американских производителей.

При этом Ланге считает маловероятным, что в список попадут такие товары, как компьютеры и смартфоны, в том числе продукция компании Apple. Кроме того, на данный момент не рассматриваются санкции в отношении американских сервисов, например PayPal. Однако он подчеркнул, что в случае дальнейшей эскалации торгового конфликта Еврокомиссия не исключает никаких возможных мер.