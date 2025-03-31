Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Одежда и трубы, но не Apple: в ЕС готовят ответ на пошлины США

3:01
Экономика

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге обозначил возможные ответные шаги Евросоюза в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортные автомобили и дальнейшего обострения торгового конфликта.

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

Ранее Трамп объявил о планах введения с 2 апреля 25-процентной пошлины на автомобили, произведенные за пределами Соединённых Штатов. Ланге отметил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией и готовится реагировать в зависимости от развития событий.

По мнению главы комитета, на данный момент ЕС уже вовлечен в торговую войну с США, а введение новых тарифов на автомобили приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что пока сложно оценить точный экономический ущерб от подобных мер, так как неясно, насколько далеко может зайти американская администрация.

Ланге указал, что даже 25-процентные пошлины на автомобили могут привести к убыткам, исчисляемым десятками миллиардов долларов. Однако возможный ущерб не ограничивается только этим, так как в недавних заявлениях американского президента упоминались и другие товары, включая древесину и фармацевтическую продукцию.

Помимо этого, переговоры между Еврокомиссией и представителями администрации США показывают, что в перечень товаров, на которые могут быть наложены ограничения, входят машиностроительная продукция, медь и полупроводники. В Брюсселе некоторые эксперты даже высказывают опасения, что Трамп может установить запретительные пошлины на все европейские товары без исключения.

В ответ на возможные действия США Евросоюз уже готовит пакет ответных мер. По словам Ланге, предполагаемая дата их введения — 14 апреля, а необходимый правовой акт находится в процессе разработки.

Планируется, что европейские пошлины затронут широкий спектр товаров, в том числе продукцию промышленного производства и сельскохозяйственные товары. В перечень могут войти такие позиции, как оконные рамы и трубы, значительная часть которых поступает на европейский рынок из США.

Кроме того, ожидается введение тарифов на премиальную брендовую одежду и сельскохозяйственную продукцию, в частности сою, закупаемую ЕС в больших объёмах у американских производителей.

При этом Ланге считает маловероятным, что в список попадут такие товары, как компьютеры и смартфоны, в том числе продукция компании Apple. Кроме того, на данный момент не рассматриваются санкции в отношении американских сервисов, например PayPal. Однако он подчеркнул, что в случае дальнейшей эскалации торгового конфликта Еврокомиссия не исключает никаких возможных мер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
Новости Все >
Стас Садальский раскрыл секрет похудения на 35 кг: раньше был как свинья
Протечка под потолком: как выявить воду и не стать жертвой грибка
Лицо кортизола: что скрывается за неприятной отечностью
Как просроченные кремы могут навредить не только коже, но и здоровью
Ровер нашёл на Марсе то, что может изменить представление о жизни во Вселенной
530 мдрд на развитие сёл: какие технологии для сельского хозяйства запустят в 2025 году
Тайны личной жизни: Соня Егорова и Pharaoh снова в центре внимания
Воссоединение в Париже: Литвинова обняла Земфиру* на сцене после слухов о разрыве
Звезда Аноры в чёрном списке: за что Марк Эйдельштейн попал в базу Миротворца
Отбивная с грибами и сыром: рецепт, который все будут просить
Сейчас читают
Вишня даст в два раза больше плодов, если рядом посадить это
Садоводство, цветоводство
Вишня даст в два раза больше плодов, если рядом посадить это Аудио 
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Садоводство, цветоводство
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше Аудио 
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Садоводство, цветоводство
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий Дмитрий Плотников Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы  Сергей Лебедев
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Стас Садальский раскрыл секрет похудения на 35 кг: раньше был как свинья
Протечка под потолком: как выявить воду и не стать жертвой грибка
Лицо кортизола: что скрывается за неприятной отечностью
Как просроченные кремы могут навредить не только коже, но и здоровью
Ровер нашёл на Марсе то, что может изменить представление о жизни во Вселенной
530 мдрд на развитие сёл: какие технологии для сельского хозяйства запустят в 2025 году
Тайны личной жизни: Соня Егорова и Pharaoh снова в центре внимания
Воссоединение в Париже: Литвинова обняла Земфиру* на сцене после слухов о разрыве
Одежда и трубы, но не Apple: в ЕС готовят ответ на пошлины США
Звезда Аноры в чёрном списке: за что Марк Эйдельштейн попал в базу Миротворца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.