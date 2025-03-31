В Китае задумались о целесообразности саммита с США

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская сторона проявляет сдержанность в вопросе планирования саммита с США. Это связано с резкими шагами Вашингтона по введению новых, значительно увеличенных тарифов на китайские товары.

Фото: commons.wikimedia.org by Повелитель Викимедиа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк развития Китая

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, Пекин не спешит с назначением даты встречи лидеров двух стран.

По данным издания, в китайском правительстве и среди аналитиков преобладает мнение, что личная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа должна предшествовать любым попыткам восстановить стабильность в двусторонних отношениях.

Эта позиция обусловлена агрессивным курсом Белого дома в области внешней политики и торговли, в том числе резким увеличением тарифов на китайские товары, которые оцениваются в сотни миллиардов долларов.

Китайские чиновники, как отмечает NYT, были не только ошеломлены торговыми мерами администрации Трампа, но также обеспокоены его политическими заявлениями и действиями, касающимися стратегически важных вопросов.

В частности, вызывают тревогу попытки вмешательства в вопрос суверенитета Гренландии, усиление военного присутствия США в Южно-Китайском море и на Тайване, а также жёсткие заявления в отношении китайских технологических гигантов, таких как Huawei и TikTok.

Дополнительно китайская сторона выражает обеспокоенность публичной риторикой Трампа, который, по мнению Пекина, демонстрирует враждебность по отношению к иностранным лидерам, что делает процесс дипломатических переговоров менее предсказуемым. В результате китайское руководство заняло осторожную позицию в вопросе планирования саммита, стремясь сначала достичь определённых соглашений на дипломатическом уровне.

По информации NYT, до согласования даты встречи лидеров двух стран китайские чиновники настаивают на детальном обсуждении возможной торгово-экономической сделки, которая должна охватывать весь президентский срок Трампа. Однако Белый дом пока не дал чёткого ответа на то, какие условия сделки могут быть приемлемыми для США.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что дата саммита пока не определена. Он отметил, что встреча двух лидеров в конечном итоге состоится, но пока не внесена в график официальных мероприятий. Тем временем экономические отношения двух стран продолжают находиться в состоянии неопределённости, а напряжённость в геополитической сфере остаётся высокой.