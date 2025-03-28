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Олег Артюков

Россия значительно увеличила поставки дизтоплива в Боливию

3:06
Экономика

Россия наращивает объёмы поставок дизельного топлива в Боливию, поскольку эта страна сталкивается с острой нехваткой моторных топлив. Боливия, не имея собственного выхода к морю, вынуждена получать импортируемое топливо через соседние государства.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

С декабря 2024 года по март 2025 года четыре танкера доставили в чилийский порт Арика около 190 тысяч тонн дизельного топлива российского производства, сообщает издание "Нефть и капитал".

По данным трейдеров, основная часть этого объёма была затем транспортирована в Боливию, что позволило частично компенсировать дефицит. В 2024 году Россия поставила Боливии порядка 105 тысяч тонн дизельного топлива.

Государственная нефтегазовая компания Боливии YPFB заявила, что до 4 апреля 2025 года ожидает прибытия пяти партий дизельного топлива и бензина.

Внутренние нефтеперерабатывающие мощности страны обеспечивают только 15 процентов потребности в дизельном топливе и 30 процентов в бензине, тогда как оставшаяся часть потребностей покрывается за счёт импорта. Наиболее остро нехватка топлива ощущается в сельскохозяйственных регионах Боливии, что оказывает негативное влияние на аграрный сектор.

Для стимулирования импорта и улучшения ситуации с обеспечением топливом боливийские власти приняли ряд мер. В частности, с марта 2025 года в стране были отменены пошлины на ввоз бензина, что должно упростить доступ к импортному топливу и снизить его стоимость.

Помимо Боливии, Россия активно развивает экспорт нефтепродуктов и газа в другие страны Латинской Америки. В последние годы усилились поставки нефти и нефтепродуктов в Бразилию, Мексику и Кубу.

Бразилия, например, закупает российскую нефть для последующей переработки на местных НПЗ, а также российские удобрения, производство которых тесно связано с экспортом природного газа. Куба, традиционно зависимая от внешних поставок топлива, также увеличила закупки российской нефти и дизельного топлива на фоне ограниченных поставок из Венесуэлы.

Кроме того, Россия укрепляет энергетическое сотрудничество с Венесуэлой, являясь одним из ключевых партнёров в модернизации нефтедобычи этой страны. В рамках партнёрских соглашений российские компании участвуют в разработке венесуэльских нефтяных месторождений, а также оказывают технологическую поддержку в сфере нефтепереработки.

Таким образом, расширение поставок российских энергоресурсов в Латинскую Америку становится важной частью экономических и геополитических отношений России с этим регионом, позволяя странам-импортёрам частично решить проблемы с дефицитом топлива и диверсифицировать источники энергоснабжения.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы импорт боливия
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