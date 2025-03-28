США почти полностью зависят от Китая в сфере полезных ископаемых

Соединённые Штаты в значительной степени зависят от импорта полезных ископаемых из Китая. И возможное обострение торговых отношений между двумя странами на самом деле было бы крайне нежелательным крайне для Вашингтона.
Согласно данным агентства Bloomberg, США полностью зависят от китайских поставок по 15 видам критически важных полезных ископаемых и более чем на 50 процентов — по 29 другим категориям.
Развитие собственной добычи и переработки этих ресурсов в США сопряжено с серьёзными трудностями. Геологоразведка, лицензирование, строительство инфраструктуры и добыча могут занять десятилетия, что делает быстрое снижение зависимости от Китая маловероятным.
Кроме того, значительная часть переработки редкоземельных металлов в мире сосредоточена в Китае, что усиливает его влияние на глобальные рынки.
Эксперты указывают, что вместо эскалации конфликта с Китаем американская администрация могла бы сосредоточиться на разработке технологий, повышающих эффективность использования полезных ископаемых.
Также важной стратегией является расширение сотрудничества с дружественными странами, обладающими необходимыми ресурсами, такими как Австралия, Канада, Чили и ряд африканских государств.
Обострение торговых отношений между США и КНР стало особенно заметным после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
С 4 марта текущего года американские власти повысили дополнительные тарифы на весь китайский импорт до 20 процентов, что вызвало ответную реакцию Пекина. Китай в ответ ввёл точечные пошлины на американские энергоресурсы, автомобили с двигателями большого объёма, сельскохозяйственную продукцию и другие товары.
Несмотря на торговые ограничения, экономические связи между двумя странами продолжают развиваться. В 2023 году объем товарооборота между Китаем и США сократился на 11,6 процентов, составив 664,45 млрд долларов.
Однако уже в 2024 году этот показатель продемонстрировал рост на 3,7 процентов, достигнув 688,28 млрд долларов, что свидетельствует о сохраняющейся взаимозависимости экономик двух стран.
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