США почти полностью зависят от Китая в сфере полезных ископаемых

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты в значительной степени зависят от импорта полезных ископаемых из Китая. И возможное обострение торговых отношений между двумя странами на самом деле было бы крайне нежелательным крайне для Вашингтона.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Никель

Согласно данным агентства Bloomberg, США полностью зависят от китайских поставок по 15 видам критически важных полезных ископаемых и более чем на 50 процентов — по 29 другим категориям.

Развитие собственной добычи и переработки этих ресурсов в США сопряжено с серьёзными трудностями. Геологоразведка, лицензирование, строительство инфраструктуры и добыча могут занять десятилетия, что делает быстрое снижение зависимости от Китая маловероятным.

Кроме того, значительная часть переработки редкоземельных металлов в мире сосредоточена в Китае, что усиливает его влияние на глобальные рынки.

Эксперты указывают, что вместо эскалации конфликта с Китаем американская администрация могла бы сосредоточиться на разработке технологий, повышающих эффективность использования полезных ископаемых.

Также важной стратегией является расширение сотрудничества с дружественными странами, обладающими необходимыми ресурсами, такими как Австралия, Канада, Чили и ряд африканских государств.

Обострение торговых отношений между США и КНР стало особенно заметным после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

С 4 марта текущего года американские власти повысили дополнительные тарифы на весь китайский импорт до 20 процентов, что вызвало ответную реакцию Пекина. Китай в ответ ввёл точечные пошлины на американские энергоресурсы, автомобили с двигателями большого объёма, сельскохозяйственную продукцию и другие товары.

Несмотря на торговые ограничения, экономические связи между двумя странами продолжают развиваться. В 2023 году объем товарооборота между Китаем и США сократился на 11,6 процентов, составив 664,45 млрд долларов.

Однако уже в 2024 году этот показатель продемонстрировал рост на 3,7 процентов, достигнув 688,28 млрд долларов, что свидетельствует о сохраняющейся взаимозависимости экономик двух стран.