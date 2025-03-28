В Китае считают, что США случайно помогли с продвижением проекта "Сила Сибири — 2"

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения между ССША и Китаем значительно ухудшились. Новая администрация в Вашингтоне приняла решение ввести дополнительную десятипроцентную пошлину на китайские товары, что привело к возобновлению торгового противостояния между странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

В это время в Китае начали активно обсуждать возможные ответные меры, когда стали поступать новые новости, связанные с Россией, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase (перевод АБН24).

Китай, являясь крупнейшим в мире импортёром сжиженного природного газа, ранее активно сотрудничал с Соединёнными Штатами, которые занимали одну из ведущих позиций среди его поставщиков. Однако после введения новых пошлин сотрудничество оказалось под угрозой. Вскоре стало известно, что Китай решил отказаться от закупки американского СПГ, что стало неожиданным ударом для США.

Этот шаг со стороны Пекина не только застал Вашингтон врасплох, но и привёл к дальнейшему развитию ситуации. Китайские власти начали рассматривать альтернативные варианты поставок и обратились с предложением к России, которая является конкурентом США на газовом рынке.

В результате Россия получила возможность не только увеличить экспорт в КНР, но и укрепить свои позиции, а также компенсировать экономические потери, вызванные западными санкциями.

Кроме того, в сложившейся ситуации Москва получила дополнительное преимущество в вопросе строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Этот проект, предусматривающий поставки российского газа в Китай, долгое время оставался предметом обсуждений, но конкретных договорённостей по нему достигнуто не было.

Китайская сторона не спешила с принятием окончательного решения, однако обострение отношений с США привело к тому, что Пекин всерьёз задумался о расширении энергетического сотрудничества с Россией.

На фоне этих изменений появились сведения о готовности двух стран возобновить переговоры по строительству газопровода.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Пекин не намерен сокращать импорт нефти и газа из России. Он также отметил, что попытки Соединённых Штатов изолировать Москву с помощью экономических санкций не окажут влияния на энергетическую стратегию КНР.