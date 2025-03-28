Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россию не радует деиндустриализация Европы

2:56
Экономика

Экономическая ситуация в Европе продолжает ухудшаться на фоне отказа от торговых отношений с Россией.

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности" на Боаоском азиатском форуме отметил, что Европа сталкивается с серьёзными экономическими проблемами, включая стагнацию промышленности и рост затрат на энергоресурсы.

На фоне введённых Евросоюзом санкций в отношении России страна провела масштабную переориентацию торговых потоков. Внешнеэкономическая стратегия России теперь ориентирована на сотрудничество с Китаем, странами глобального Юга и другими дружественными государствами. Перестроенные логистические и торговые цепочки позволили российской экономике демонстрировать устойчивый рост.

В то же время Европа столкнулась с процессами деиндустриализации, особенно заметными в Германии, где наблюдается снижение темпов экономического роста.

"Если Европа не хочет торговать с Россией — это её проблемы. Наша экономика растёт, в то же время мы видим деиндустриализацию Европы. Видим, как экономика Германии стагнирует, это факт. Это не радует нас", — сказал Оверчук (цитата по ТАСС).

Он отметил, что ухудшение экономического положения Европы обусловлено разрывом между политическими решениями и аналитическими прогнозами. В частности, европейские страны ранее получали доступную и надёжную энергию из России, что способствовало снижению производственных затрат.

Также Европа извлекала выгоду из импорта дешёвых товаров из Китая, что позволяло снижать потребительские расходы. Однако принятые политические решения привели к увеличению затрат на энергоресурсы, снижению конкурентоспособности промышленности и сокращению производства.

После начала конфликта на Украине Евросоюз наряду с другими западными странами ввел ряд санкций против России. В ответ Россия активизировала стратегию разворота на Восток.

По итогам 2024 года экономика России продемонстрировала рост на 4,1 процента, тогда как средний мировой показатель составил 3,2 процента. Валовой внутренний продукт страны превысил 200 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 26 марта.

Российская экономика опережает европейскую, демонстрируя темпы роста, превышающие показатели ЕС в шесть раз. Эти данные подтверждают успешность российской стратегии адаптации к новым экономическим условиям и переориентации внешней торговли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай европа санкции торговля
Обсудить
Новости Все >
Столкнуть Россию и Америку: Лондон показал свой настоящий план
Дети – цветы жизни: Тимати станет отцом в третий раз
Спортзал вместо роддома: Иванова жёстко ответила на слухи о ребёнке от Тимати
Секрет пышного цветения роз: вот когда нужно брать секатор
Слово за народом: США парируют идею Путина о внешнем управлении Украиной
Леонардо Ди Каприо запустил личный YouTube-канал с премьерой трейлера нового фильма
Органы взорвались изнутри: что скрывала последняя ночь Марадоны
Звезда Гремлинов раскрыл, как Джонни Депп сломал ему карьеру и лишил возможного Оскара
Компот в тесте, манка в креме — рецепт, который удивит даже кулинаров
Шимпанзе напиваются? Гипотеза пьяной обезьяны объясняет
Сейчас читают
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему
Садоводство, цветоводство
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему Аудио 
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Всё для отдыха в Крыму-2025: АЗС, операторы, такси, банки и лайфхаки Олег Володин ТОП-6 двигателей, которые Запад охотно покупал у СССР Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Столкнуть Россию и Америку: Лондон показал свой настоящий план
Дети – цветы жизни: Тимати станет отцом в третий раз
Спортзал вместо роддома: Иванова жёстко ответила на слухи о ребёнке от Тимати
Секрет пышного цветения роз: вот когда нужно брать секатор
Слово за народом: США парируют идею Путина о внешнем управлении Украиной
Леонардо Ди Каприо запустил личный YouTube-канал с премьерой трейлера нового фильма
Органы взорвались изнутри: что скрывала последняя ночь Марадоны
Звезда Гремлинов раскрыл, как Джонни Депп сломал ему карьеру и лишил возможного Оскара
Компот в тесте, манка в креме — рецепт, который удивит даже кулинаров
Шимпанзе напиваются? Гипотеза пьяной обезьяны объясняет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.