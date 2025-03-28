Россию не радует деиндустриализация Европы

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономическая ситуация в Европе продолжает ухудшаться на фоне отказа от торговых отношений с Россией.

Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности" на Боаоском азиатском форуме отметил, что Европа сталкивается с серьёзными экономическими проблемами, включая стагнацию промышленности и рост затрат на энергоресурсы.

На фоне введённых Евросоюзом санкций в отношении России страна провела масштабную переориентацию торговых потоков. Внешнеэкономическая стратегия России теперь ориентирована на сотрудничество с Китаем, странами глобального Юга и другими дружественными государствами. Перестроенные логистические и торговые цепочки позволили российской экономике демонстрировать устойчивый рост.

В то же время Европа столкнулась с процессами деиндустриализации, особенно заметными в Германии, где наблюдается снижение темпов экономического роста.

"Если Европа не хочет торговать с Россией — это её проблемы. Наша экономика растёт, в то же время мы видим деиндустриализацию Европы. Видим, как экономика Германии стагнирует, это факт. Это не радует нас", — сказал Оверчук (цитата по ТАСС).

Он отметил, что ухудшение экономического положения Европы обусловлено разрывом между политическими решениями и аналитическими прогнозами. В частности, европейские страны ранее получали доступную и надёжную энергию из России, что способствовало снижению производственных затрат.

Также Европа извлекала выгоду из импорта дешёвых товаров из Китая, что позволяло снижать потребительские расходы. Однако принятые политические решения привели к увеличению затрат на энергоресурсы, снижению конкурентоспособности промышленности и сокращению производства.

После начала конфликта на Украине Евросоюз наряду с другими западными странами ввел ряд санкций против России. В ответ Россия активизировала стратегию разворота на Восток.

По итогам 2024 года экономика России продемонстрировала рост на 4,1 процента, тогда как средний мировой показатель составил 3,2 процента. Валовой внутренний продукт страны превысил 200 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 26 марта.

Российская экономика опережает европейскую, демонстрируя темпы роста, превышающие показатели ЕС в шесть раз. Эти данные подтверждают успешность российской стратегии адаптации к новым экономическим условиям и переориентации внешней торговли.