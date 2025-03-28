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Дмитрий Плотников

ТОП-6 двигателей, которые Запад охотно покупал у СССР

4:02
Экономика » Производство

Несмотря на технологическое противостояние, промышленность СССР создавала двигатели, которые вызывали интерес даже у западных стран.

Реактивный двигатель
Фото: commons.wikimedia.org by Shelley Gill, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реактивный двигатель

Некоторые из них активно закупались, использовались в гражданской и военной технике, а иногда даже дорабатывались для собственных нужд. Итак, вот ТОП-6 двигателей, которые охотно покупали зарубежные страны.

1. Дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Тип: V-образные 6- и 8-цилиндровые дизели. Мощность: 180-360 л. с.

Где использовались?

  • Устанавливали на грузовики (МАЗ, КРАЗ, УРАЛ),
  • Экспортировались в Европу, Латинскую Америку и Африку,
  • Использовались в дорожной и сельскохозяйственной технике.

Почему покупали?

Эти моторы были невероятно живучими, простыми в ремонте и отлично работали в тяжёлых условиях, что делало их популярными в странах с жарким климатом.

2. Газотурбинные двигатели НК-12 (авиация)

Тип: турбовинтовой авиационный двигатель. Мощность: 15 000 л. с.

Где использовался?

  • Главный двигатель стратегического бомбардировщика Ту-95 и его экспортных вариантов,
  • Применялся в газотурбинных электростанциях на Западе.

Почему покупали?

До сих пор считается самым мощным турбовинтовым двигателем в мире. Его надёжность и топливная экономичность заинтересовали западные энергетические компании.

3. Судовые дизели серии 6ЧН 18/22

Тип: 6-цилиндровый дизельный двигатель. Мощность: 300-600 л. с.

Где использовался?

  • На советских рыболовецких и грузовых судах,
  • Экспортировался для иностранных судостроительных компаний.

Почему покупали?

Простые, экономичные и долговечные двигатели, которые легко обслуживать даже в открытом море.

4. Двигатель В-46 (танковый)

Тип: Дизельный двигатель для бронетехники. Мощность: 780-1130 л. с.

Где использовался?

  • Танки Т-72, Т-90 и их экспортные версии,
  • Лицензионно производился в Индии и других странах.

Почему покупали?

Мощный и надёжный мотор с отличной ремонтопригодностью. На его основе западные компании разрабатывали собственные танковые двигатели.

5. Реактивные двигатели РД-180 и РД-181

Тип: Жидкостный ракетный двигатель. Тяга: 390-425 тонн.

Где использовался?

  • Американские ракеты Atlas V,
  • Экспортировался в США вплоть до 2020-х годов.

Почему покупали?
РД-180 был более эффективным, чем многие американские аналоги, поэтому NASA и коммерческие компании использовали его в космических запусках.

6. Автомобильный двигатель УМЗ-417

Рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, 92 л. с., 2,5 л. Устанавливался на УАЗ-469 и ГАЗ-69. Копировался в Китае и КНДР.

Популярность обусловлена простой конструкцией и отличной ремонтопригодностью

Вывод

Несмотря на постоянные санкции и политические разногласия, советские двигатели всегда находили спрос на Западе. Они ценились за надёжность, простоту и отличные эксплуатационные характеристики.

Интересно, что некоторые из этих двигателей до сих пор используются в модифицированном виде в различных странах мира, что говорит об их высоком потенциале и продуманной конструкции.

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Турбированный двигатель УМЗ - 417
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолет двигатель автомобиль
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