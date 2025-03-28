ТОП-6 двигателей, которые Запад охотно покупал у СССР

Несмотря на технологическое противостояние, промышленность СССР создавала двигатели, которые вызывали интерес даже у западных стран.
Некоторые из них активно закупались, использовались в гражданской и военной технике, а иногда даже дорабатывались для собственных нужд. Итак, вот ТОП-6 двигателей, которые охотно покупали зарубежные страны.
1. Дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
Тип: V-образные 6- и 8-цилиндровые дизели. Мощность: 180-360 л. с.
Где использовались?
Почему покупали?
Эти моторы были невероятно живучими, простыми в ремонте и отлично работали в тяжёлых условиях, что делало их популярными в странах с жарким климатом.
2. Газотурбинные двигатели НК-12 (авиация)
Тип: турбовинтовой авиационный двигатель. Мощность: 15 000 л. с.
Где использовался?
Почему покупали?
До сих пор считается самым мощным турбовинтовым двигателем в мире. Его надёжность и топливная экономичность заинтересовали западные энергетические компании.
3. Судовые дизели серии 6ЧН 18/22
Тип: 6-цилиндровый дизельный двигатель. Мощность: 300-600 л. с.
Где использовался?
Почему покупали?
Простые, экономичные и долговечные двигатели, которые легко обслуживать даже в открытом море.
4. Двигатель В-46 (танковый)
Тип: Дизельный двигатель для бронетехники. Мощность: 780-1130 л. с.
Где использовался?
Почему покупали?
Мощный и надёжный мотор с отличной ремонтопригодностью. На его основе западные компании разрабатывали собственные танковые двигатели.
5. Реактивные двигатели РД-180 и РД-181
Тип: Жидкостный ракетный двигатель. Тяга: 390-425 тонн.
Где использовался?
Почему покупали?
РД-180 был более эффективным, чем многие американские аналоги, поэтому NASA и коммерческие компании использовали его в космических запусках.
6. Автомобильный двигатель УМЗ-417
Рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, 92 л. с., 2,5 л. Устанавливался на УАЗ-469 и ГАЗ-69. Копировался в Китае и КНДР.
Популярность обусловлена простой конструкцией и отличной ремонтопригодностью
Несмотря на постоянные санкции и политические разногласия, советские двигатели всегда находили спрос на Западе. Они ценились за надёжность, простоту и отличные эксплуатационные характеристики.
Интересно, что некоторые из этих двигателей до сих пор используются в модифицированном виде в различных странах мира, что говорит об их высоком потенциале и продуманной конструкции.
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