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Олег Артюков

Саудовская Аравия ищет способы сохранить свою долю на рынке нефти Индии

3:22
Экономика

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность инвестирования в строительство двух новых нефтеперерабатывающих заводов в Индии. Этот шаг направлен на укрепление позиций компании на индийском рынке, поскольку доля Саудовской Аравии в импорте нефти снизилась на фоне активных закупок российской нефти НПЗ Индии.

Индийский НПЗ
Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Индийский НПЗ

Эта страна занимает третье место в мире по потреблению нефти, уступая лишь США и Китаю. В последние годы страна стремится диверсифицировать источники поставок нефти, пользуясь возможностью приобретения более дешёвого сырья, включая российскую нефть, что отразилось на традиционных поставщиках, таких как Саудовская Аравия.

В рамках переговоров Aramco ведет обсуждение о потенциальном участии в проекте, который реализует Bharat Petroleum Corp, направленном на строительство НПЗ в штате Андхра-Прадеш.

Параллельно компания изучает возможность инвестиций в проект Oil and Natural Gas Corporation, связанный со строительством нефтеперерабатывающего завода в западном штате Гуджарат. Оба предприятия имеют стратегическое значение, так как обеспечат Индии дополнительные перерабатывающие мощности для увеличения внутреннего производства нефтепродуктов.

Несмотря на ведение переговоров, представители проектов сообщили, что строительство данных НПЗ будет осуществляться вне зависимости от того, примет ли участие в них Aramco.

В случае входа в капитал заводов Saudi Aramco стремится закрепить за собой долгосрочные контракты на поставку нефти, предлагая объём поставок, втрое превышающий ее долю участия в каждом проекте.

Однако индийские компании проявляют осторожность, стремясь сохранить гибкость в выборе поставщиков сырья. Один из представителей НПЗ отметил, что предоставление Aramco 30 процентов акций может привести к требованиям о поставках нефти в размере 90 процентов перерабатывающих мощностей, что для индийских партнёров является неприемлемым, сообщает издание "Нефть и капитал".

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявлял, что правительство рассматривает возможность строительства трёх новых НПЗ мощностью по 400 тысяч баррелей в сутки каждый. Эти проекты направлены на удовлетворение растущего внутреннего спроса на нефтепродукты, а также на обеспечение энергетической безопасности страны.

Тактика Saudi Aramco по инвестированию в зарубежные НПЗ с обязательными поставками сырой нефти является распространенной практикой. Например, в 2023 году компания приобрела десть процентов акций китайской Rongsheng Petrochemical, а в 2024 году заключила сделку на покупку аналогичной доли в Hengli Petrochemical.

Кроме того, в ноябре 2024 года Saudi Aramco в партнёрстве с китайской Sinopec приступила к строительству крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в провинции Фуцзянь.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть индия инвестиции
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