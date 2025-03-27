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Олег Артюков

В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России

3:12
Экономика

В последние годы Россия находится под значительным внешним давлением, которое выражается в введении экономических санкций и проведении масштабной информационной кампании, направленной на дискредитацию страны.

золотые монеты
Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain
золотые монеты

В ответ на эти вызовы российское руководство приняло стратегическое решение сделать ставку на золото как один из ключевых инструментов защиты экономики.

Согласно последним данным Центрального банка России, стоимость золотых резервов страны в феврале увеличилась на 5,3 процента, достигнув 217,4 миллиарда долларов США.

Этот показатель является рекордным и демонстрирует рост роли драгоценного металла в экономической политике государства. Автор материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Baijiahao, обратил внимание на этот тренд и отметил ряд интересных особенностей, связанных с российскими запасами золота (перевод материала АБН24).

Одной из главных причин активного наращивания золотого запаса является его устойчивость к внешнему давлению. В отличие от иностранных валют, которые могут быть заморожены или ограничены в использовании, золото остаётся универсальным платежным средством, обладающим высокой ликвидностью. В условиях санкционного режима этот актив становится надежной финансовой подушкой, позволяющей России сохранять стабильность в международных расчётах.

Особый интерес вызывает тот факт, что доля золота в международных резервах России составляет 34,4 процента. Это значительно выше среднестатистического уровня мировых центробанков, где этот показатель редко превышает 15 процентов.

Для сравнения, золотые запасы Китая меньше, чем у России, несмотря на значительно более крупную экономику. Подобная стратегия Центрального банка РФ вызывает дискуссии среди аналитиков: столь высокая концентрация золота в резервах является нетипичной и выходит за рамки традиционной практики.

По мнению китайских экспертов, такая политика России свидетельствует не только о стремлении обезопасить экономику от внешних санкций, но и о более глубоком стратегическом подходе к мировой финансовой системе.

В современном мире преобладают фиатные валюты, не обеспеченные реальными активами, и их устойчивость вызывает всё больше сомнений. Регулярная критика существующего финансового порядка подчеркивает возможность его перестройки в будущем. И золото, обладая исторически доказанной надёжностью, может сыграть ключевую роль в новой системе международных расчётов.

Таким образом, значительное увеличение доли золота в резервах России можно рассматривать не только как защитную меру, но и как стратегический вызов сложившейся мировой денежно-кредитной системе. Москва демонстрирует готовность к возможным переменам в глобальной экономике и стремится обеспечить свою финансовую независимость в долгосрочной перспективе.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото санкции
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