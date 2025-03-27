США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти

США предупредили, что введут 25% пошлины на любую страну, которая покупает нефть из Венесуэлы. Это то, о чём мечтают глобалисты, — ввести санкции к покупателям российской нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Санкции на покупателей нефти — мечта глобалистов

Применить санкции не к продавцам нефти, а к покупателям — это идея глобалистов, и её реализация, действительно, способна существенно ограничить экспортные доходы любой страны, а значит, и поступления в бюджет. Это также справедливо и для России. Можно ставить тарифные условия и к покупателям российского зерна, удобрений и других важных экспортных товаров. Как видно, перспектива не из приятных.

И это подтверждается реагированием Китая, который закупает примерно 70% от общего объёма добытой венесуэльской нефти. Появились данные, что его трейдеры приостановили закупки и ждут, даст ли Пекин какие-либо указания по этому вопросу.

Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно угрожала введением новых санкций на РФ, если она будет "затягивать" переговоры по Украине. Уж не экспериментируют ли американцы на Венесуэле, чтобы применить меру потом к РФ?

Рост цен на нефть и нефтепродукты будет фатальным

В отношении российской нефти такая мера приведёт к фатальным последствиям для мировой экономики и, в частности, для экономики США в виде стремительного роста цен на нефть и нефтепродукты, считает профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

"Россия — это второй в мире нетто-экспортёр нефти и нефтепродуктов после Саудовской Аравии, на долю которых приходится 9,5 и 11,3%, соответственно, мирового рынка. Поэтому если такого экспортёра, как Россия, обложить такого рода санкциями, то будут фатальные последствия для всей глобальной экономики и прежде всего это ударит по США ростом цен на бензин", — отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.

"А так как вся Америка передвигается только на машинах, там будет просто бунт", — добавил он.

США потеряют конкурентоспособность в области переработки нефти

Более того, по словам эксперта, США лишатся возможности глубоко перерабатывать нефть. Дело в том, что венесуэльская нефть — тяжёлая, высоковязкая и изначально добывалась американцами (Chevron), чтобы перерабатывать её на американских НПЗ. Они имеют большие мощности по вторичной перегонке нефти и обладают высоким индексом Нельсона*, который тем выше, чем мощнее и современнее нефтеперерабатывающие заводы.

Именно такие заводы нужны для переработки тяжёлой нефти, чтобы получать продукты с высокой добавленной стоимостью —

масла,

дизель,

продукты нефтехимии.

Валерий Бессель уверяет, что "часть венесуэльской нефти по левым схемам", независимо от тарифов на её покупателей, будет продолжать идти на переработку как в США, так и в Китай, который по индексу Нельсона "почти их догнал". Российские же интересы в Венесуэле сейчас отсутствуют, так как есть собственная тяжёлая нефть, а индекс Нельсона российских НПЗ составляет 4,4. То есть у России нет технологий, чтобы глубоко перерабатывать нефть.

Россия мыслит глобальными интересами, а не интересами Венесуэлы

Возмущаться санкциями на Венесуэлу РФ тоже не будет, считает эксперт, так как США реально решили договориться с Россией по зонам влияния, иначе недалеко до ядерной войны.

"Мы дико заинтересованы договориться с США, потому что путаница в зонах интересов приводит к очень большим конфликтам. А нам они точно не нужны, так же, как и им. Потому что США и Россия могут взаимно уничтожить друг друга, причём в дым и в пыль", — отметил Валерий Бессель.

С другой стороны, "к сожалению или к счастью для всего мира", он Трампу не подчиняется, как и Венесуэла, завершил эксперт.

* Индекс (коэффициент) Нельсона — интегральный показатель, показывающий технологическую "сложность" конфигурации НПЗ, рассчитываемый на основе состава установок НПЗ, коэффициентов их сложности по стандартизованной шкале, взвешенного с учётом мощности каждой установки.

Уточнения

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших полезных ископаемых.

