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Олег Артюков

Трамп повысил пошлины на весь импорт автомобилей. Чего он добивается

Экономика

Введение президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт автомобилей может привести к значительному увеличению средней стоимости приобретаемых американскими потребителями машин.

автомобили
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобили

Согласно оценкам отраслевых экспертов, цена новых автомобилей может вырасти с 50 до 60 тысяч долларов, что усугубит финансовую нагрузку на население в условиях ускоряющейся инфляции, которая уже достигла уровня трёх процентов.

По мнению специалистов, новые тарифы приведут к росту издержек для автопроизводителей, что, в свою очередь, отразится на конечных ценах на автомобили. Это негативно скажется на потребительских возможностях американцев, а также приведёт к сокращению рабочих мест в автопромышленности США.

Генеральный директор ассоциации производителей Autos Drive America Дженнифер Сафавиан отмечает, что удорожание производства и нарушения в цепочках поставок создадут дополнительные экономические трудности.

Зачем же вводятся новые тарифы? Основной целью является стимулирование автопроизводителей к переносу своих заводов в США. Однако эксперты сомневаются в эффективности этой меры.

Дело в том, что американские автомобильные компании десятилетиями выстраивали сложные логистические схемы, включающие поставки из Мексики, Канады и других стран. Разрыв этих связей потребует значительных инвестиций и времени, что может растянуться на годы и обойтись производителям в миллиарды долларов. Эти затраты, вероятнее всего, частично будут переложены на потребителей, что приведет к дальнейшему росту цен.

Согласно официальной статистике, объем импорта автомобилей и комплектующих в США в 2024 году составил 474,3 миллиарда долларов. Введение новых пошлин может существенно повлиять на этот рынок, увеличивая стоимость как готовых автомобилей, так и отдельных узлов и деталей.

Экономисты также предупреждают о возможных политических рисках, связанных с введением пошлин. В краткосрочной перспективе американцы, скорее всего, заметят в первую очередь подорожание автомобилей, а не обещанное расширение рабочих мест в отрасли. Важно учитывать, что современные автомобильные производства, по сравнению с 1990-ми годами, требуют значительно меньшего количества работников из-за высокой степени автоматизации.

26 марта Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, произведенные за пределами США. При этом ранее действовавшие пошлины в размере 2,5 процентов сохраняются, что в сумме дает новую тарифную ставку 27,5 процентов.

Дополнительно 4 марта администрация США установила 25-процентные таможенные пошлины практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также повысила тарифы на товары из Китая с 10 процентов до 20 процентов. 6 марта президент подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения этих пошлин для Канады и Мексики, которые входят в трехстороннее торговое соглашение между странами. Однако он подчеркнул, что после этой даты дополнительных отсрочек или смягчений не будет.

Данные меры являются частью более широкой торговой политики Трампа, направленной на защиту американских производителей от конкуренции с зарубежными компаниями. Однако остается неясным, принесут ли они ожидаемые результаты или приведут к дальнейшему росту цен и снижению доступности автомобилей для американских потребителей.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы автомобили
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