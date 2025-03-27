Компания Ariston возвращается в Россию

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Принято решение отменить временное управление российской дочерней компанией Ariston, что позволило итальянской группе восстановить оперативный контроль над этим активом. Об этом говорится в заявлении итальянской компании, которая присутствует на российском рынке уже 50 лет.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий Ariston Thermo Rus из перечня компаний, в отношении которых действовало временное управление. В результате у итальянской группы появилась возможность вновь контролировать деятельность российской структуры.

В связи с произошедшими изменениями было принято решение пересмотреть ранее запланированную деконсолидaцию Ariston Thermo Rus, а также учитывать связанные с этим убытки, о чем сообщается в официальном релизе компании.

Весной 2023 года сто процентов долей российской дочерней компании Ariston были переданы в управление "Газпром бытовые системы". Однако теперь соответствующий пункт президентского указа утратил силу, что означает возвращение активов под контроль владельцев.

Отмена временного управления была положительно воспринята итальянской стороной. Глава МИД Италии Антонио Таяни отметил значимость данного решения. Он также напомнил, что в его ведомстве действует консультативный комитет, созданный для защиты интересов итальянских компаний, продолжающих вести бизнес в России.

Этот орган занимается поиском решений, позволяющих минимизировать влияние западных санкций на деятельность таких предприятий, которых, по данным Министерства иностранных дел Италии, насчитывается более двухсот.

Компания Ariston Thermo Rus зарегистрирована в Ленинградской области и занимается производством бытовых электрических приборов.

Согласно отчётности по российским стандартам бухгалтерского учета, в 2023 году ее выручка увеличилась на пять процентов, достигнув 9,436 млрд рублей, тогда как чистая прибыль снизилась в 12,1 раза, составив 33,029 млн рублей.

Впрочем, следует добавить, что в своём заявлении представители Ariston подчеркнули, что будут следовать существующим санкциям в своем управлении дочерней компанией.