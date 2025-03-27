Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Самолёт Ту-304. Так и не взлетевший дальнемагистральный лайнер СССР

3:58
Экономика » Производство » Авиация

Идея создать лайнер с овальным корпусом зародилась у отечественных авиастроителей ещё лет 40 тому назад.

Самолет
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Самолет

Изначально проект назвали "Ту-304".

История создания

Разработка среднемагистрального широкофюзеляжного самолёта Ту-304 началась в 1991 году под руководством Валентина Тихоновича Климова. Изначально проект предусматривал двухдвигательную конструкцию, однако позже было принято решение перейти на четырехдвигательную схему, получившую название Freejet или "Фрегат Экоджет".

После успешных Ту-154 и Ту-204 конструкторское бюро Туполева задумалось о создании более вместительного дальнемагистрального самолёта. Проект Ту-304 должен был стать советским ответом на Boeing 747 и McDonnell Douglas MD-11, обеспечивая перевозку большого количества пассажиров на дальние расстояния.

Однако к моменту активной проработки проекта СССР уже находился в состоянии кризиса, и после распада страны финансирование остановилось.

Основные характеристики проекта

  • Планируемая пассажировместимость: 250-300 человек,
  • Дальность полёта: базовый вариант — 4500 км, с центральным баком — до 8000 км,
  • Крейсерская скорость: 850 км/час,
  • Двигатель: пермский ПД-14.

Особое внимание в проекте уделялось инновационным решениям. Среди них можно было выделить электрификацию всех процессов на борту. Также предлагались:

  • Электромеханические и электрогидравлические приводы,
  • Электрическая система руления,
  • Уникальная трехпроходная конфигурация салона,
  • Фюзеляж овальной формы.

Благодаря новым технологиям планировалось достичь сокращение расхода топлива на 12 процентов, уменьшение массы самолета до 10 процентов, снижение эксплуатационных расходов на 5-10 процентов.

 

Производство самолёта планировалось осуществлять акционерным обществом "Консорциум "Русская авиация'”. Проект позиционировался как экологичный и малошумный, способный обеспечить доступные цены на авиабилеты.

В настоящее время проект остается в стадии разработки, при этом интерес к нему сохраняется в связи с растущим спросом на внутренние авиаперевозки в России. Однако стоит отметить, что четырехдвигательные самолёты становятся всё более редкими в современной авиации, что может повлиять на перспективы реализации проекта.

Технические характеристики (проектные данные)

  • Длина: около 70 м,
  • Размах крыла: около 60 м,
  • Дальность полёта: до 10 000 км,
  • Двигатели: планировались новые турбовентиляторные двигатели большой тяги.

Почему Ту-304 не был построен?

  1. Распад СССР — экономические проблемы остановили разработку.
  2. Конкуренция с западными лайнерами — в 1990-е годы российские авиакомпании начали закупать Boeing и Airbus.
  3. Сложность производства — проект требовал серьёзных вложений и модернизации заводов.

Вывод

Ту-304 — это один из нереализованных проектов пассажирских самолётов, разрабатываемых в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Ту-304 мог бы стать первым широкофюзеляжным дальнемагистральным лайнером Туполева, но экономическая ситуация и технические сложности не позволили воплотить его в жизнь. Сегодня эту нишу в России пытается занять новый проект CR929, разрабатываемый совместно с Китаем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы россия самолёт авиация
Обсудить
Новости Все >
Быть может. Украине никогда не обещали членство в НАТО, но это возможно в будущем
Один тест перед поездкой — и вы точно не останетесь без тормозов
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это
Вот как эстетика 80-х возвращается весной-летом 2025 года: главные тренды
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
В поисках природы и истории: лучшие места для весенних прогулок на озере Маджоре
Мужчины больше не хотят детей: вот почему россияне не готовы к отцовству
Бросила пить кофе и узнала ужасную правду о своём здоровье
Как превратить горькие корки грейпфрута в волшебные цукаты за 30 минут
Как вернуть розам второе дыхание: обрезка и секреты ухода после цветения
Сейчас читают
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Самолёт Ту-304. Так и не взлетевший дальнемагистральный лайнер СССР Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Один тест перед поездкой — и вы точно не останетесь без тормозов
Самолёт Ту-304. Так и не взлетевший дальнемагистральный лайнер СССР
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это
Вот как эстетика 80-х возвращается весной-летом 2025 года: главные тренды
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
В поисках природы и истории: лучшие места для весенних прогулок на озере Маджоре
Мужчины больше не хотят детей: вот почему россияне не готовы к отцовству
Бросила пить кофе и узнала ужасную правду о своём здоровье
Как превратить горькие корки грейпфрута в волшебные цукаты за 30 минут
Как вернуть розам второе дыхание: обрезка и секреты ухода после цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.