Самолёт Ту-304. Так и не взлетевший дальнемагистральный лайнер СССР

Идея создать лайнер с овальным корпусом зародилась у отечественных авиастроителей ещё лет 40 тому назад.
Изначально проект назвали "Ту-304".
Разработка среднемагистрального широкофюзеляжного самолёта Ту-304 началась в 1991 году под руководством Валентина Тихоновича Климова. Изначально проект предусматривал двухдвигательную конструкцию, однако позже было принято решение перейти на четырехдвигательную схему, получившую название Freejet или "Фрегат Экоджет".
После успешных Ту-154 и Ту-204 конструкторское бюро Туполева задумалось о создании более вместительного дальнемагистрального самолёта. Проект Ту-304 должен был стать советским ответом на Boeing 747 и McDonnell Douglas MD-11, обеспечивая перевозку большого количества пассажиров на дальние расстояния.
Однако к моменту активной проработки проекта СССР уже находился в состоянии кризиса, и после распада страны финансирование остановилось.
Особое внимание в проекте уделялось инновационным решениям. Среди них можно было выделить электрификацию всех процессов на борту. Также предлагались:
Благодаря новым технологиям планировалось достичь сокращение расхода топлива на 12 процентов, уменьшение массы самолета до 10 процентов, снижение эксплуатационных расходов на 5-10 процентов.
Производство самолёта планировалось осуществлять акционерным обществом "Консорциум "Русская авиация'”. Проект позиционировался как экологичный и малошумный, способный обеспечить доступные цены на авиабилеты.
В настоящее время проект остается в стадии разработки, при этом интерес к нему сохраняется в связи с растущим спросом на внутренние авиаперевозки в России. Однако стоит отметить, что четырехдвигательные самолёты становятся всё более редкими в современной авиации, что может повлиять на перспективы реализации проекта.
Ту-304 — это один из нереализованных проектов пассажирских самолётов, разрабатываемых в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
Ту-304 мог бы стать первым широкофюзеляжным дальнемагистральным лайнером Туполева, но экономическая ситуация и технические сложности не позволили воплотить его в жизнь. Сегодня эту нишу в России пытается занять новый проект CR929, разрабатываемый совместно с Китаем.
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