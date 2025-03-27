Самолёт Ту-304. Так и не взлетевший дальнемагистральный лайнер СССР

3:58 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Идея создать лайнер с овальным корпусом зародилась у отечественных авиастроителей ещё лет 40 тому назад.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолет

Изначально проект назвали "Ту-304".

История создания

Разработка среднемагистрального широкофюзеляжного самолёта Ту-304 началась в 1991 году под руководством Валентина Тихоновича Климова. Изначально проект предусматривал двухдвигательную конструкцию, однако позже было принято решение перейти на четырехдвигательную схему, получившую название Freejet или "Фрегат Экоджет".

После успешных Ту-154 и Ту-204 конструкторское бюро Туполева задумалось о создании более вместительного дальнемагистрального самолёта. Проект Ту-304 должен был стать советским ответом на Boeing 747 и McDonnell Douglas MD-11, обеспечивая перевозку большого количества пассажиров на дальние расстояния.

Однако к моменту активной проработки проекта СССР уже находился в состоянии кризиса, и после распада страны финансирование остановилось.

Основные характеристики проекта

Планируемая пассажировместимость: 250-300 человек,

Дальность полёта: базовый вариант — 4500 км, с центральным баком — до 8000 км,

Крейсерская скорость: 850 км/час,

Двигатель: пермский ПД-14.

Особое внимание в проекте уделялось инновационным решениям. Среди них можно было выделить электрификацию всех процессов на борту. Также предлагались:

Электромеханические и электрогидравлические приводы,

Электрическая система руления,

Уникальная трехпроходная конфигурация салона,

Фюзеляж овальной формы.

Благодаря новым технологиям планировалось достичь сокращение расхода топлива на 12 процентов, уменьшение массы самолета до 10 процентов, снижение эксплуатационных расходов на 5-10 процентов.

Производство самолёта планировалось осуществлять акционерным обществом "Консорциум "Русская авиация'”. Проект позиционировался как экологичный и малошумный, способный обеспечить доступные цены на авиабилеты.

В настоящее время проект остается в стадии разработки, при этом интерес к нему сохраняется в связи с растущим спросом на внутренние авиаперевозки в России. Однако стоит отметить, что четырехдвигательные самолёты становятся всё более редкими в современной авиации, что может повлиять на перспективы реализации проекта.

Технические характеристики (проектные данные)

Длина: около 70 м,

Размах крыла: около 60 м,

Дальность полёта: до 10 000 км,

Двигатели: планировались новые турбовентиляторные двигатели большой тяги.

Почему Ту-304 не был построен?

Распад СССР — экономические проблемы остановили разработку. Конкуренция с западными лайнерами — в 1990-е годы российские авиакомпании начали закупать Boeing и Airbus. Сложность производства — проект требовал серьёзных вложений и модернизации заводов.

Вывод

Ту-304 — это один из нереализованных проектов пассажирских самолётов, разрабатываемых в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Ту-304 мог бы стать первым широкофюзеляжным дальнемагистральным лайнером Туполева, но экономическая ситуация и технические сложности не позволили воплотить его в жизнь. Сегодня эту нишу в России пытается занять новый проект CR929, разрабатываемый совместно с Китаем.

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