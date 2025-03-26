Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением?

3:47
Экономика » Производство » Авиация

ОКБ "Яковлев" получило одобрение Росавиации на серийный выпуск самолётов МС-21.

Пассажирский самолёт МС-21-300
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пассажирский самолёт МС-21-300

Комиссия регулятора провела выездную проверку по соответствию системы обеспечения качества и системы управления безопасностью полётов требованиям Федеральных авиаправил.

По итогам проверки "Яковлев" получил расширенный сертификат одобрения производственной организации. В разделе "Перечень разрешённых работ", кроме воздушной машины "Сухой Суперджет"-100, теперь указан и самолёт МС-21.

В перечень также вошли несколько комплектующих изделий: интегрированная вычислительная система, многофункциональный индикатор и бортовой брандмауэр.

О чём речь

История

История создания самолёта МС-21 началась в начале 2000-х годов, когда российские авиастроители поставили перед собой амбициозную задачу — создать современный магистральный самолёт, способный успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями, такими как Boeing и Airbus.

Первоначально проект зародился как развитие концепции Як-242, представленного ещё в 1995 году. В 2004 году произошло важное организационное событие — проект перешёл под крыло корпорации "Иркут”, что позволило консолидировать ресурсы и компетенции различных предприятий отрасли.

Ключевым моментом стало создание в 2009 году Инженерного центра им. А. С. Яковлева, который стал мозговым центром проекта. Здесь объединились специалисты ведущих российских авиационных институтов, включая Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

В ходе разработки были внедрены инновационные решения:

  • Использование композитных материалов в конструкции крыла,
  • Применение цифровых технологий в системах управления,
  • Разработка современных двигателей ПД-14,
  • Внедрение инновационной авионики.
 

Первый полёт МС-21 состоялся 28 мая 2017 года, что стало важным этапом в реализации проекта. На данный момент самолёт находится на стадии мелкосерийного производства, лётных испытаний и сертификации.

Характеристики

Технические характеристики МС-21 впечатляют:

  • Длина самолёта: 38,5 метров,
  • Размах крыла: 35,9 метров,
  • Вместимость: свыше 210 пассажиров,
  • Дальность полёта: до 6 тысяч километров,
  • Максимальная скорость: 840 км/час.

Проект реализуется в двух основных модификациях:

  1. МС-21-200 (стоимость более 71 млн долларов)
  2. МС-21-300 (стоимость более 95 млн долларов).

Данная машина представляет собой значительный шаг вперёд для отечественного авиастроения, символизируя возрождение российского производства гражданских самолётов и стремление занять достойную нишу на международном рынке авиационной техники.

Вывод

Ожидается, что серийное производство самолёта будет запущено в 2025–2026 годах, что позволит российским авиакомпаниям обновить свой парк современными отечественными воздушными судами.

МС-21 позиционируется как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320, предлагая современные технические решения и оптимизированные эксплуатационные характеристики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Видео из цехов, где собирают новый пассажирский самолет МС-21
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолет
Обсудить
Новости Все >
Этот электрокар — идеальный вариант для городских улиц
Вредители наступают: как защитить питомца весной
Простота или скука? Почему на самом деле нюдовый маникюр — это пик моды
Проведите простую операцию — малина раскроет свой настоящий потенциал
Почему мышцы важнее, чем диета и витамины: неожиданный факт
Подольская поздравила с днём рождения Преснякова-старшего: обожаемый Петрович
Сравнение цен: 15 чашек кофе против бутылки игристого вина — что выбрать
Загадочный храм нашли под водой: что скрывала магма у берегов Италии
Москва держит паузу: удары по энергетике Украины приостановлены по приказу Путина
Россия в тройке лидеров G20 по росту экономики: ВВП +4,1% второй год подряд
Сейчас читают
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить
Наука и техника
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить Аудио 
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Наука и техника
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Последние материалы
Этот электрокар — идеальный вариант для городских улиц
Вредители наступают: как защитить питомца весной
Простота или скука? Почему на самом деле нюдовый маникюр — это пик моды
Проведите простую операцию — малина раскроет свой настоящий потенциал
Почему мышцы важнее, чем диета и витамины: неожиданный факт
Подольская поздравила с днём рождения Преснякова-старшего: обожаемый Петрович
Сравнение цен: 15 чашек кофе против бутылки игристого вина — что выбрать
Загадочный храм нашли под водой: что скрывала магма у берегов Италии
Москва держит паузу: удары по энергетике Украины приостановлены по приказу Путина
Россия в тройке лидеров G20 по росту экономики: ВВП +4,1% второй год подряд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.