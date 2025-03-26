МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением?

ОКБ "Яковлев" получило одобрение Росавиации на серийный выпуск самолётов МС-21.
Комиссия регулятора провела выездную проверку по соответствию системы обеспечения качества и системы управления безопасностью полётов требованиям Федеральных авиаправил.
По итогам проверки "Яковлев" получил расширенный сертификат одобрения производственной организации. В разделе "Перечень разрешённых работ", кроме воздушной машины "Сухой Суперджет"-100, теперь указан и самолёт МС-21.
В перечень также вошли несколько комплектующих изделий: интегрированная вычислительная система, многофункциональный индикатор и бортовой брандмауэр.
История создания самолёта МС-21 началась в начале 2000-х годов, когда российские авиастроители поставили перед собой амбициозную задачу — создать современный магистральный самолёт, способный успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями, такими как Boeing и Airbus.
Первоначально проект зародился как развитие концепции Як-242, представленного ещё в 1995 году. В 2004 году произошло важное организационное событие — проект перешёл под крыло корпорации "Иркут”, что позволило консолидировать ресурсы и компетенции различных предприятий отрасли.
Ключевым моментом стало создание в 2009 году Инженерного центра им. А. С. Яковлева, который стал мозговым центром проекта. Здесь объединились специалисты ведущих российских авиационных институтов, включая Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).
В ходе разработки были внедрены инновационные решения:
Первый полёт МС-21 состоялся 28 мая 2017 года, что стало важным этапом в реализации проекта. На данный момент самолёт находится на стадии мелкосерийного производства, лётных испытаний и сертификации.
Технические характеристики МС-21 впечатляют:
Проект реализуется в двух основных модификациях:
Данная машина представляет собой значительный шаг вперёд для отечественного авиастроения, символизируя возрождение российского производства гражданских самолётов и стремление занять достойную нишу на международном рынке авиационной техники.
Ожидается, что серийное производство самолёта будет запущено в 2025–2026 годах, что позволит российским авиакомпаниям обновить свой парк современными отечественными воздушными судами.
МС-21 позиционируется как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320, предлагая современные технические решения и оптимизированные эксплуатационные характеристики.
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