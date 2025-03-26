МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением?

3:47 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

ОКБ "Яковлев" получило одобрение Росавиации на серийный выпуск самолётов МС-21.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300

Комиссия регулятора провела выездную проверку по соответствию системы обеспечения качества и системы управления безопасностью полётов требованиям Федеральных авиаправил.

По итогам проверки "Яковлев" получил расширенный сертификат одобрения производственной организации. В разделе "Перечень разрешённых работ", кроме воздушной машины "Сухой Суперджет"-100, теперь указан и самолёт МС-21.

В перечень также вошли несколько комплектующих изделий: интегрированная вычислительная система, многофункциональный индикатор и бортовой брандмауэр.

О чём речь

История

История создания самолёта МС-21 началась в начале 2000-х годов, когда российские авиастроители поставили перед собой амбициозную задачу — создать современный магистральный самолёт, способный успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями, такими как Boeing и Airbus.

Первоначально проект зародился как развитие концепции Як-242, представленного ещё в 1995 году. В 2004 году произошло важное организационное событие — проект перешёл под крыло корпорации "Иркут”, что позволило консолидировать ресурсы и компетенции различных предприятий отрасли.

Ключевым моментом стало создание в 2009 году Инженерного центра им. А. С. Яковлева, который стал мозговым центром проекта. Здесь объединились специалисты ведущих российских авиационных институтов, включая Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

В ходе разработки были внедрены инновационные решения:

Использование композитных материалов в конструкции крыла,

Применение цифровых технологий в системах управления,

Разработка современных двигателей ПД-14,

Внедрение инновационной авионики.

Первый полёт МС-21 состоялся 28 мая 2017 года, что стало важным этапом в реализации проекта. На данный момент самолёт находится на стадии мелкосерийного производства, лётных испытаний и сертификации.

Характеристики

Технические характеристики МС-21 впечатляют:

Длина самолёта: 38,5 метров,

Размах крыла: 35,9 метров,

Вместимость: свыше 210 пассажиров,

Дальность полёта: до 6 тысяч километров,

Максимальная скорость: 840 км/час.

Проект реализуется в двух основных модификациях:

МС-21-200 (стоимость более 71 млн долларов) МС-21-300 (стоимость более 95 млн долларов).

Данная машина представляет собой значительный шаг вперёд для отечественного авиастроения, символизируя возрождение российского производства гражданских самолётов и стремление занять достойную нишу на международном рынке авиационной техники.

Вывод

Ожидается, что серийное производство самолёта будет запущено в 2025–2026 годах, что позволит российским авиакомпаниям обновить свой парк современными отечественными воздушными судами.

МС-21 позиционируется как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320, предлагая современные технические решения и оптимизированные эксплуатационные характеристики.

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Видео из цехов, где собирают новый пассажирский самолет МС-21