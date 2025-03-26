Россия преодолела комплекс честного Запада и исключает обман на переговорах с США

Россия в текстах договоров с США теперь придирается к каждой запятой. Пройден долгий путь от веры Вашингтону на слово до тщательного перечисления своих условий.
Американская сторона на переговорах в Саудовской Аравии описала свою позицию по восстановлению экспортных коридоров в Чёрном море как: "способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения таких транзакций".
Эти хорошие слова российская делегация расписала по пунктам, так как первая зерновая сделка стала для неё обманом. Несмотря на формальное отсутствие санкций на продовольствие и удобрения, их экспорт стал невозможным по причине санкций на производителей и обслуживающие сектора — банковский, страховой и транспортный. Поэтому Россия в этот раз потребовала эти ограничения снять. В частности, против "Россельхозбанка" с подключением его к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов. А также на обслуживание в портах судов, в том числе под российским флагом. И на импорт сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в указанных производствах.
Кроме того, Москва поставила условие проверки судов, следующих по экспортным коридорам. Подробно расписано в другом соглашении, по каким объектам инфраструктуры Россией будет соблюдаться прекращение огня. Это только объекты энергетики, а не вся инфраструктура, как хотел Киев.
Хотите "сделку", что же, это должен быть подробный бизнес-контракт, и американцам это понятно.
Президент Трамп заявил, что будет рассматривать условия России. С очень большой долей вероятности финансовые санкции на поставки продовольствия и удобрений будут сняты, потому что здесь присутствует гуманитарный аспект — они необходимы странам, страдающим от голода.
К тому же Россия показала, что санкции не оказывают решающего влияния на её экономику и возможность финансировать СВО. Например, экспорт зерна за прошлый год увеличился, как и доходы от него. С другой стороны, США сейчас испытывают проблемы с экспортом своего продовольствия, после того как Китай ввёл пошлины в размере 10-15% на американскую курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок. Россия могла бы что-то купить у американских фермеров (избирателей Трампа) хорошего качества, но не "ножки Буша".
Если вторая зерновая сделка состоится, это будет означать начало конца экономической войны против РФ. Для США будет тоже достигнут важный результат — показаны конкретные итоги миротворческого курса Трампа американскому избирателю.
Киевский режим проиграет по всем статьям, он уже протестует против отмены санкций, проверки судов и того, что в соглашении нет упоминания о прекращении ударов по портам Одессы.
Конечно, Европа может самостоятельно продлевать санкции, но есть два "но".
Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, также называемая Черноморской зерновой инициативой или Зерновой сделкой — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединённых Наций об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов Украины. Черноморская зерновая инициатива была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года и прекратила действие 18 июля 2023 года после отказа России от его продления.
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