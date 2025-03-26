Россия преодолела комплекс честного Запада и исключает обман на переговорах с США

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Россия в текстах договоров с США теперь придирается к каждой запятой. Пройден долгий путь от веры Вашингтону на слово до тщательного перечисления своих условий.

Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузовое судно

РФ соглашения по Чёрному морю расписала по пунктам

Американская сторона на переговорах в Саудовской Аравии описала свою позицию по восстановлению экспортных коридоров в Чёрном море как: "способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения таких транзакций".

Эти хорошие слова российская делегация расписала по пунктам, так как первая зерновая сделка стала для неё обманом. Несмотря на формальное отсутствие санкций на продовольствие и удобрения, их экспорт стал невозможным по причине санкций на производителей и обслуживающие сектора — банковский, страховой и транспортный. Поэтому Россия в этот раз потребовала эти ограничения снять. В частности, против "Россельхозбанка" с подключением его к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов. А также на обслуживание в портах судов, в том числе под российским флагом. И на импорт сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в указанных производствах.

Кроме того, Москва поставила условие проверки судов, следующих по экспортным коридорам. Подробно расписано в другом соглашении, по каким объектам инфраструктуры Россией будет соблюдаться прекращение огня. Это только объекты энергетики, а не вся инфраструктура, как хотел Киев.

США, скорее всего, пойдут на условия РФ

Хотите "сделку", что же, это должен быть подробный бизнес-контракт, и американцам это понятно.

Президент Трамп заявил, что будет рассматривать условия России. С очень большой долей вероятности финансовые санкции на поставки продовольствия и удобрений будут сняты, потому что здесь присутствует гуманитарный аспект — они необходимы странам, страдающим от голода.

К тому же Россия показала, что санкции не оказывают решающего влияния на её экономику и возможность финансировать СВО. Например, экспорт зерна за прошлый год увеличился, как и доходы от него. С другой стороны, США сейчас испытывают проблемы с экспортом своего продовольствия, после того как Китай ввёл пошлины в размере 10-15% на американскую курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок. Россия могла бы что-то купить у американских фермеров (избирателей Трампа) хорошего качества, но не "ножки Буша".

Кто выиграет, а кто проиграет в новой зерновой сделке

Если вторая зерновая сделка состоится, это будет означать начало конца экономической войны против РФ. Для США будет тоже достигнут важный результат — показаны конкретные итоги миротворческого курса Трампа американскому избирателю.

Киевский режим проиграет по всем статьям, он уже протестует против отмены санкций, проверки судов и того, что в соглашении нет упоминания о прекращении ударов по портам Одессы.

Конечно, Европа может самостоятельно продлевать санкции, но есть два "но".

Первое — Венгрия может не дать сформировать такой консенсус с июля, и второе — ЕС окончательно потеряет позиции в борьбе за российский перспективный рынок.

Уточнения

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, также называемая Черноморской зерновой инициативой или Зерновой сделкой — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединённых Наций об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов Украины. Черноморская зерновая инициатива была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года и прекратила действие 18 июля 2023 года после отказа России от его продления.

