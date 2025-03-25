В Британии считают, что ЕС найдет козыри против экономики России и без США

Британский журнал The Economist утверждает, что даже если США решат отменить санкции против России, Евросоюз всё равно найдет способы оказать давление на российскую экономику.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

В материале упоминается заявление спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа, который допустил возможность отмены американских санкций в отношении России ещё до окончательного разрешения конфликта на Украине.

Однако подчёркивается, что европейские страны, скорее всего, не поддержат это решение и сохранят введенные против России ограничения. Более того, в статье допускается, что Европа может даже усилить санкционное давление, введя новые меры.

При этом отмечается, что отказ США от санкций не окажет значительного влияния на экономику России, поскольку торговый оборот между двумя странами ещё до начала специальной военной операции составлял лишь 35 миллиардов долларов.

В связи с этим предполагается, что эффект от отмены санкций будет незначительным. Совершенно иначе обстоят дела с Европой, поскольку объём торговли России со странами ЕС в 2021 году достиг 305 миллиардов долларов. Авторы делают вывод, что без содействия европейских партнёров Россия останется в условиях серьёзных ограничений в сфере торговли, платёжных операций и привлечения иностранных инвестиций.

Журнал признаёт, что отмена санкций со стороны США может несколько снизить экономические проблемы России, но полностью их не устранит. Подчёркивается, что основная часть замороженных активов российского Центробанка размещена именно в Европе, а российские банки лишены доступа к международной системе SWIFT.

Кроме того, даже если американские банки будут готовы проводить операции с Россией, европейские ограничения могут осложнить процесс получения долларов российскими финансовыми учреждениями.

Авторы материала прогнозируют сложности и в вопросе привлечения инвестиций. Указывается, что иностранные инвесторы, скорее всего, продолжат опасаться вкладывать средства в российскую экономику. В то же время отмечается, что крупные западные сырьевые трейдеры проявляют большой интерес к российским нефтегазовым проектам.

В публикации рассматривается возможность противодействия попыткам смягчить санкции. В частности, предлагается, чтобы европейские регуляторы предупредили иностранные банки о рисках уголовной ответственности, если окажется, что их финансовые операции с Россией каким-либо образом затрагивают деятельность в рамках Евросоюза. Авторы подчеркивают, что значительная часть неевропейских транзакций осуществляется через финансовые центры в Дублине, Франкфурте и Лондоне.

Кроме того, приводится еще один вариант санкционного давления. В статье рассматривается возможность введения так называемых вторичных санкций со стороны Европы. В этом случае предполагается, что покупатели российской нефти из третьих стран, а также компании, обслуживающие такие сделки, могут столкнуться с ограничениями в доступе к европейским финансовым услугам и общему рынку.

Завершается статья предупреждением, в котором говорится, что Европа всегда имела для России большее значение, чем Америка. По мнению авторов, это дает Евросоюзу серьёзные рычаги давления, которыми он может воспользоваться в случае необходимости.

Тем не менее, несмотря на западные санкции, как американские, так и европейские, российская экономика продолжает успешно развиваться и, по мнению экспертов, имеет перспективы для дальнейшего роста. В то же время экономики ряда европейских стран находятся в кризисе, и их восстановление в обозримом будущем не просматривается.

А кроме того, вовсе не факт, что страны Евросоюза захотят придерживаться антироссийских санкций в том случае, если США их ослабят. Поскольку известный факт, что именно российские ресурсы в значительной степени обеспечивали конкурентоспособность промышленности той же Германии.