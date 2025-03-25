Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Британии считают, что ЕС найдет козыри против экономики России и без США

Экономика

Британский журнал The Economist утверждает, что даже если США решат отменить санкции против России, Евросоюз всё равно найдет способы оказать давление на российскую экономику.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

В материале упоминается заявление спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа, который допустил возможность отмены американских санкций в отношении России ещё до окончательного разрешения конфликта на Украине.

Однако подчёркивается, что европейские страны, скорее всего, не поддержат это решение и сохранят введенные против России ограничения. Более того, в статье допускается, что Европа может даже усилить санкционное давление, введя новые меры.

При этом отмечается, что отказ США от санкций не окажет значительного влияния на экономику России, поскольку торговый оборот между двумя странами ещё до начала специальной военной операции составлял лишь 35 миллиардов долларов.

В связи с этим предполагается, что эффект от отмены санкций будет незначительным. Совершенно иначе обстоят дела с Европой, поскольку объём торговли России со странами ЕС в 2021 году достиг 305 миллиардов долларов. Авторы делают вывод, что без содействия европейских партнёров Россия останется в условиях серьёзных ограничений в сфере торговли, платёжных операций и привлечения иностранных инвестиций.

Журнал признаёт, что отмена санкций со стороны США может несколько снизить экономические проблемы России, но полностью их не устранит. Подчёркивается, что основная часть замороженных активов российского Центробанка размещена именно в Европе, а российские банки лишены доступа к международной системе SWIFT.

Кроме того, даже если американские банки будут готовы проводить операции с Россией, европейские ограничения могут осложнить процесс получения долларов российскими финансовыми учреждениями.

Авторы материала прогнозируют сложности и в вопросе привлечения инвестиций. Указывается, что иностранные инвесторы, скорее всего, продолжат опасаться вкладывать средства в российскую экономику. В то же время отмечается, что крупные западные сырьевые трейдеры проявляют большой интерес к российским нефтегазовым проектам.

В публикации рассматривается возможность противодействия попыткам смягчить санкции. В частности, предлагается, чтобы европейские регуляторы предупредили иностранные банки о рисках уголовной ответственности, если окажется, что их финансовые операции с Россией каким-либо образом затрагивают деятельность в рамках Евросоюза. Авторы подчеркивают, что значительная часть неевропейских транзакций осуществляется через финансовые центры в Дублине, Франкфурте и Лондоне.

Кроме того, приводится еще один вариант санкционного давления. В статье рассматривается возможность введения так называемых вторичных санкций со стороны Европы. В этом случае предполагается, что покупатели российской нефти из третьих стран, а также компании, обслуживающие такие сделки, могут столкнуться с ограничениями в доступе к европейским финансовым услугам и общему рынку.

Завершается статья предупреждением, в котором говорится, что Европа всегда имела для России большее значение, чем Америка. По мнению авторов, это дает Евросоюзу серьёзные рычаги давления, которыми он может воспользоваться в случае необходимости.

Тем не менее, несмотря на западные санкции, как американские, так и европейские, российская экономика продолжает успешно развиваться и, по мнению экспертов, имеет перспективы для дальнейшего роста. В то же время экономики ряда европейских стран находятся в кризисе, и их восстановление в обозримом будущем не просматривается.

А кроме того, вовсе не факт, что страны Евросоюза захотят придерживаться антироссийских санкций в том случае, если США их ослабят. Поскольку известный факт, что именно российские ресурсы в значительной степени обеспечивали конкурентоспособность промышленности той же Германии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы санкции евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Воздушные шары, средневековый замок и железная дорога — и всё в одном месте
Сладкая провокация: рассказываем, как заставить крыжовник дать максимум вкуса
Как сдать квартиру дороже, не вкладываясь в ремонт: 10 хитростей, которые работают
Девочка нашла на прогулке камень — он оказался древним амулетом с тайным символом
Сопоставимо с площадью Турина! Новый завод BYD вместит в себя город
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Развод, депрессия и новые надежды: как Дарья Мельникова прошла через все испытания
5 тревожных сигналов: как понять, что вам не хватает омега-3
США и Россия обеспечат безопасное судоходство и исключат применение силы в Чёрном море
Школьник — киевские чиновники пожаловались на Зеленского Европе
Сейчас читают
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Квартира есть, но уже не ваша: современные схемы отъёма недвижимости
Недвижимость
Квартира есть, но уже не ваша: современные схемы отъёма недвижимости Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Последние материалы
Воздушные шары, средневековый замок и железная дорога — и всё в одном месте
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации?
Сладкая провокация: рассказываем, как заставить крыжовник дать максимум вкуса
Как сдать квартиру дороже, не вкладываясь в ремонт: 10 хитростей, которые работают
Девочка нашла на прогулке камень — он оказался древним амулетом с тайным символом
Сопоставимо с площадью Турина! Новый завод BYD вместит в себя город
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Развод, депрессия и новые надежды: как Дарья Мельникова прошла через все испытания
5 тревожных сигналов: как понять, что вам не хватает омега-3
США и Россия обеспечат безопасное судоходство и исключат применение силы в Чёрном море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.