В США оценили умелые действия России с золотым запасом

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы центральные банки различных стран активизировали покупку золота, приобретая в совокупности тысячи тонн драгоценного металла.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Особенно этот процесс ускорился после того, как США и их союзники ввели санкции против России, заморозив её долларовые активы и отключив страну от международной платежной системы SWIFT. Данные события привели к переоценке роли золота в финансовой политике многих государств, которые стали рассматривать его как стратегический актив, защищающий от санкционных рисков, говорится в материале издания Gold Eagle (перевод АБН24).

Россия, оказавшись под жёстким санкционным давлением, сумела эффективно использовать свои золотовалютные резервы. Ещё до введения ограничений страна активно наращивала запасы золота.

Центральный банк России в течение нескольких лет был крупнейшим покупателем этого драгоценного металла в мире, целенаправленно снижая зависимость от американских гособлигаций. В результате, на момент введения санкций российские золотые запасы превысили 2000 тонн, что сделало их одними из самых крупных в мире.

Помимо золотовалютных резервов, значительная часть активов Национального фонда благосостояния была переведена в юани (60%) и золото (40%), что позволило минимизировать потери от санкционного давления. Такой шаг обеспечил финансовую устойчивость страны, а также позволил проводить международные операции с партнёрами, используя альтернативные механизмы расчётов.

Золото стало важным инструментом российской стратегии дедолларизации, направленной на снижение зависимости от американской валюты. Оно активно применяется в международных расчётах и торговых операциях, что обусловлено высоким мировым спросом на этот металл.

В условиях ограниченного доступа к западным финансовым институтам российские власти успешно находят способы использовать золото для поддержания внешнеторговой деятельности, особенно в сотрудничестве с государствами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Аналитики отмечают, что пример России лишь подтверждает статус золота как универсального платёжного средства, сохраняющего свою ценность вне зависимости от экономических и геополитических потрясений.

В условиях обесценивания фиатных валют золото продолжает оставаться надёжной альтернативой, позволяя странам, находящимся под санкциями, сохранять финансовую независимость и устойчивость экономик.