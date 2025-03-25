Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В США оценили умелые действия России с золотым запасом

2:42
Экономика

В последние годы центральные банки различных стран активизировали покупку золота, приобретая в совокупности тысячи тонн драгоценного металла.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Особенно этот процесс ускорился после того, как США и их союзники ввели санкции против России, заморозив её долларовые активы и отключив страну от международной платежной системы SWIFT. Данные события привели к переоценке роли золота в финансовой политике многих государств, которые стали рассматривать его как стратегический актив, защищающий от санкционных рисков, говорится в материале издания Gold Eagle (перевод АБН24).

Россия, оказавшись под жёстким санкционным давлением, сумела эффективно использовать свои золотовалютные резервы. Ещё до введения ограничений страна активно наращивала запасы золота.

Центральный банк России в течение нескольких лет был крупнейшим покупателем этого драгоценного металла в мире, целенаправленно снижая зависимость от американских гособлигаций. В результате, на момент введения санкций российские золотые запасы превысили 2000 тонн, что сделало их одними из самых крупных в мире.

Помимо золотовалютных резервов, значительная часть активов Национального фонда благосостояния была переведена в юани (60%) и золото (40%), что позволило минимизировать потери от санкционного давления. Такой шаг обеспечил финансовую устойчивость страны, а также позволил проводить международные операции с партнёрами, используя альтернативные механизмы расчётов.

Золото стало важным инструментом российской стратегии дедолларизации, направленной на снижение зависимости от американской валюты. Оно активно применяется в международных расчётах и торговых операциях, что обусловлено высоким мировым спросом на этот металл.

В условиях ограниченного доступа к западным финансовым институтам российские власти успешно находят способы использовать золото для поддержания внешнеторговой деятельности, особенно в сотрудничестве с государствами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Аналитики отмечают, что пример России лишь подтверждает статус золота как универсального платёжного средства, сохраняющего свою ценность вне зависимости от экономических и геополитических потрясений.

В условиях обесценивания фиатных валют золото продолжает оставаться надёжной альтернативой, позволяя странам, находящимся под санкциями, сохранять финансовую независимость и устойчивость экономик.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото дедолларизация
Обсудить
Новости Все >
Мечтательный милитаризм: Россия ответила на миротворческий контингент на Украине
Прощай, L-образный диван! Мебель, которая займёт меньше места и больше удивит
Под ружье: страны ЕС вступили в войну против России
Как один ген определяет цвет кошачьей шерсти — вы не поверите, где он спрятан
Арест соперника Эрдогана обрушил рынки: Турция закручивает гайки
Ошибка Байдена: стала известна главная проблема президентства Байдена
Новый альбом, старая боль: Селена Гомес вскрыла подробности прошлого с Джастином Бибером
Сказка о дешевой курице закончилась: теперь по 260 и без вариантов
Спонсор терроризма: Америка понимает, что способна остановить терроризм Киева
Разлад в Европе: названы страны, мешающие урегулированию конфликта на Украине
Сейчас читают
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Последние материалы
Как один ген определяет цвет кошачьей шерсти — вы не поверите, где он спрятан
Арест соперника Эрдогана обрушил рынки: Турция закручивает гайки
Ошибка Байдена: стала известна главная проблема президентства Байдена
Новый альбом, старая боль: Селена Гомес вскрыла подробности прошлого с Джастином Бибером
Сказка о дешевой курице закончилась: теперь по 260 и без вариантов
Спонсор терроризма: Америка понимает, что способна остановить терроризм Киева
Разлад в Европе: названы страны, мешающие урегулированию конфликта на Украине
Приказ из США: раскрыто, какие гарантии может получить Россия от Украины
В США оценили умелые действия России с золотым запасом
Газ, темнота и пять суток под землёй: бойцы спецназа Ахмат рассказали об операции Поток в Курской области и ожогах лёгких
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.