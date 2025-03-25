Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21

4:54 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Сегодня российские авиазаводы радуют нас известиями о том, что отечественное авиастроение выходит на курс полного импортозамещения.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полеты МС-21 на МАКС2021

На этом фоне выделяются проекты МС-21 и Ту-214. Но мало кто знает, что лайнер МС-21 — это и есть производная от несостоявшегося проекта Як-242.

О чём речь

Як-242 — это нереализованный проект советского/российского узкофюзеляжного пассажирского самолёта, разработка которого велась ОКБ Яковлева с конца 1980-х годов. Он должен был стать преемником Як-42 и конкурировать с западными аналогами, но проект так и не дошел до серийного производства.

Ключевые аспекты проекта

Цель проекта

Создание конкурентоспособного среднемагистрального пассажирского самолёта, способного заменить Як-42. Заполнение ниши между Ту-204 и Як-42.

Основные характеристики Як-242

Предполагалось, что самолёт будет вмещать от 150 до 162 пассажиров.

Дальность полёта — 5000-7000 км.

Двигатели ПС-90А12. Два двигателя, в отличии от Як-42, у которого было три двигателя.

Влияние на МС-21

Разработки по проекту Як-242 легли в основу создания МС-21.

Корпорация "Иркут" совместно с ОКБ Яковлева использовали наработки по Як-242 при создании фюзеляжа МС-21.

Крыло для МС-21 было разработано компанией "АэроКомпозит".

Хвостовая часть для МС-21 была разработана КБ Бериева.

Ключевые особенности: использование современных технологий и материалов, повышенная топливная эффективность, а также улучшенные аэродинамические характеристики.

Проект Як-242 сыграл важную роль в развитии российского авиастроения, став отправной точкой для создания МС-21.

История проекта

В 1993 году ОКБ Яковлева представило амбициозный проект модернизации одного из своих самых успешных пассажирских самолётов — Як-42. Новый проект получил обозначение Як-242 и предполагал создание современного среднемагистрального лайнера.

Конструктивно самолёт представлял собой цельнометаллический моноплан классической схемы с низкорасположенным стреловидным крылом. Особое внимание было уделено силовой установке — разработчики планировали оснастить машину двумя перспективными двигателями ПС-90А12 с тягой по 12000 кгс каждый.

Технические характеристики Як-242 впечатляли: при длине 38,25 метров и размахе крыла 36,25 метров самолёт мог перевозить 156-162 пассажира на дальность более 5000 километров со скоростью 800-850 км/ч. Взлётная масса составляла 64 600 кг, а максимальная коммерческая нагрузка достигала 18 000 кг.

Проект предусматривал несколько модификаций: помимо базовой пассажирской версии, планировались грузопассажирский и чисто грузовой варианты. Практический потолок самолёта составлял 11100-11600 метров, а для взлёта требовалась ВПП длиной от 2200 метров.

К сожалению, сложные экономические условия 1990-х годов серьёзно затруднили реализацию проекта. Работы были приостановлены, но позже возобновлены при участии НПК "Иркут". Хотя Як-242 так и не был воплощён в металле, его технические решения и наработки впоследствии нашли применение в разработке перспективного МС-21, который сегодня успешно продолжает развитие отечественной авиационной промышленности.

Вывод

Проект стал ярким примером того, как в сложных экономических условиях российские авиастроители продолжали развивать перспективные технические решения, которые впоследствии нашли своё применение в новых проектах.

Хотя Як-242 остался лишь проектом, но его идеи не пропали зря — они помогли в создании более актуального лайнера XXI века.

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