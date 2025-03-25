ЦБ и Минфин оценили идею ограничить выдачу онлайн-кредитов

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк и Минфин считают, что ограничение на сумму потребительского кредита при его оформлении онлайн до 100 тысяч рублей может негативно сказаться на доступности займов и финансовых услуг для граждан страны.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денежный перевод

Кроме того, подобное ограничение способно сузить права и возможности как заёмщиков, так и кредиторов. Данное мнение было изложено в отзывах ведомств на законопроект сенатора Айрата Гибатдинова, которые оказались в распоряжении РИА "Новости".

Ранее Гибатдинов направил в правительство законопроект, предполагающий введение данного ограничения. Его инициатива направлена на снижение случаев мошенничества в крупных размерах, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и мобильных приложений финансовых организаций.

Однако министерство финансов в своем ответе, подписанном заместителем главы ведомства Иваном Чебесковым, указало, что предложенные меры могут существенно сократить доступность кредитных продуктов для населения.

Схожую позицию занял и Банк России. Первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин отметил, что законопроект носит необоснованный характер в части ограничения прав участников кредитного рынка.

По его мнению, данная инициатива не решает проблему мошенничества, поскольку сохраняется вероятность, что заёмщки, оказавшись под влиянием преступников, оформит кредит в отделении банка, получит наличные средства и передаст их злоумышленникам.

Также в ЦБ напомнили о публикации 19 августа 2024 года доклада для общественного обсуждения, в котором рассматривается возможность введения ограничений на количество одновременно действующих потребительских займов у одного гражданина.

Вместе с этим Банк России выразил серьёзную обеспокоенность ростом мошенничества и случаев хищения денежных средств. Однако как подчеркнул Тулин, необходимо учитывать баланс интересов всех участников финансового рынка.

Сенатор Гибатдинов, комментируя ситуацию, сообщил, что продолжит работу над законопроектом и проведёт дополнительные консультации.

Он также допустил возможность внесения данной инициативы на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Сенатор выразил несогласие с утверждением, что предлагаемые меры способны снизить доступность кредитов для граждан. И подчеркнул, что интересы банков не должны ставиться выше интересов людей.