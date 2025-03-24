Страны ЕС засомневались в ФРС США

3:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые представители центральных банков и финансовых регуляторов стран Евросоюза выражают сомнения в том, будет ли Федеральная резервная система США выполнять свои обязательства по предоставлению долларового финансирования, пока президентом остаётся Дональд Трамп.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями внутри европейских финансовых институтов.

По данным агентства, опасения возникли на фоне возможного снижения уровня международного сотрудничества со стороны американских властей.

В частности, это связано с резкими высказываниями Дональда Трампа относительно торговых отношений между США и ЕС, а также его политикой протекционизма, выражающейся в угрозах введения новых таможенных тарифов на европейские товары.

Вопрос о доступе к долларовому финансированию также обсуждался в контексте геополитической нестабильности, в том числе ситуации вокруг Украины и усиления санкционного давления на Россию, что также может повлиять на финансовую стабильность в Европе.

Ряд неназванных европейских чиновников, включая представителей Европейского центрального банка и финансовых регуляторов стран ЕС, пытались спрогнозировать возможные альтернативные механизмы обеспечения ликвидности в случае, если ФРС изменит свою политику или ограничит доступ к долларовым своп-линиям.

Однако они пришли к выводу, что в текущих условиях адекватной замены ФРС не существует. Доллар остаётся доминирующей резервной валютой в мире. И значительная часть международных расчётов, включая сделки с энергоносителями, осуществляется именно в американской валюте.

При этом вероятность того, что ФРС откажется от своих обязательств по предоставлению долларового финансирования, оценивается как крайне низкая. Любой такой шаг мог бы иметь серьёзные последствия не только для международной финансовой системы, но и для самой экономики США.

Ограничение доступа к долларовой ликвидности способствовало бы усилению позиций других резервных валют, таких как евро и юань, что в долгосрочной перспективе могло бы подорвать доминирование доллара в мировой экономике.

По словам источников Reuters, обсуждение данного вопроса носило скорее аналитический, чем практический характер, и не было вызвано конкретными сигналами со стороны ФРС или ЕЦБ. Однако в будущем данная тема может быть поднята на официальном уровне в рамках более широкого анализа уязвимости финансовой системы ЕС.

В этом контексте также рассматриваются возможные пути усиления роли евро на международных рынках, в том числе путем развития общеевропейской платежной инфраструктуры и снижения зависимости от американских финансовых институтов.

ФРС США выполняет функции центрального банка страны и отвечает за денежно-кредитную политику, регулирование банковского сектора, а также управление долларовой ликвидностью.

Одним из инструментов, используемых ФРС для поддержки международной финансовой стабильности, являются своп-линии с центральными банками других стран, которые позволяют обеспечивать доступ к долларовому финансированию в случае кризисных ситуаций.