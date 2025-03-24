НПЗ Индии вновь получают российскую нефть

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия сокращает объёмы краткосрочных закупок сырой нефти на спотовом рынке, поскольку российские экспортные поставки стабилизируются после временного спада, вызванного санкционными ограничениями.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Это стало возможным благодаря выстраиванию новых логистических маршрутов, позволяющих обходить санкции США и сохранять стабильные объёмы поставок.

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии ожидают в мае прибытия более 30 танкеров с российским сырьем. Дополнительно частные компании Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy Ltd. обеспечат поставки, доведя общее число грузов до 60 танкеров.

В совокупности это эквивалентно примерно 52 млн баррелей нефти, сообщает издание "Нефть и капитал". Это составляет значительную часть месячного потребления страны, которое в среднем достигает около пяти млн баррелей в сутки.

Ранее объемы импорта российской нефти в Индию заметно снизились после вступления в силу новых санкционных правил США от 10 января 2024 года. Эти ограничения затронули суда и компании, участвующие в перевозках российской нефти, что осложнило доставку сырья и вынудило индийские НПЗ увеличивать закупки на спотовом рынке по более высоким ценам.

В частности, по данным аналитиков, цены на альтернативные сорта нефти, такие как ближневосточная Oman и африканская Bonny Light, выросли на три-пять процентов из-за увеличившегося спроса со стороны Индии.

Тем не менее, по информации трейдеров, на текущем этапе участникам рынка удалось наладить альтернативные цепочки поставок, исключив вовлечение компаний и судов, внесенных в санкционные списки. В результате поставки из России в Индию постепенно восстанавливаются.

Кроме того, Индия продолжает вести переговоры с Россией о дальнейшем увеличении расчетов в национальных валютах, что позволит минимизировать влияние санкционных рисков.

В частности, обсуждается возможность расширения использования индийских рупий и китайских юаней при расчётах за поставки, а также увеличение объёмов бартерных сделок, включая поставки индийских товаров в обмен на российское сырьё.