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Олег Артюков

НПЗ Индии вновь получают российскую нефть

2:28
Экономика

Индия сокращает объёмы краткосрочных закупок сырой нефти на спотовом рынке, поскольку российские экспортные поставки стабилизируются после временного спада, вызванного санкционными ограничениями.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Это стало возможным благодаря выстраиванию новых логистических маршрутов, позволяющих обходить санкции США и сохранять стабильные объёмы поставок.

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии ожидают в мае прибытия более 30 танкеров с российским сырьем. Дополнительно частные компании Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy Ltd. обеспечат поставки, доведя общее число грузов до 60 танкеров.

В совокупности это эквивалентно примерно 52 млн баррелей нефти, сообщает издание "Нефть и капитал". Это составляет значительную часть месячного потребления страны, которое в среднем достигает около пяти млн баррелей в сутки.

Ранее объемы импорта российской нефти в Индию заметно снизились после вступления в силу новых санкционных правил США от 10 января 2024 года. Эти ограничения затронули суда и компании, участвующие в перевозках российской нефти, что осложнило доставку сырья и вынудило индийские НПЗ увеличивать закупки на спотовом рынке по более высоким ценам.

В частности, по данным аналитиков, цены на альтернативные сорта нефти, такие как ближневосточная Oman и африканская Bonny Light, выросли на три-пять процентов из-за увеличившегося спроса со стороны Индии.

Тем не менее, по информации трейдеров, на текущем этапе участникам рынка удалось наладить альтернативные цепочки поставок, исключив вовлечение компаний и судов, внесенных в санкционные списки. В результате поставки из России в Индию постепенно восстанавливаются.

Кроме того, Индия продолжает вести переговоры с Россией о дальнейшем увеличении расчетов в национальных валютах, что позволит минимизировать влияние санкционных рисков.

В частности, обсуждается возможность расширения использования индийских рупий и китайских юаней при расчётах за поставки, а также увеличение объёмов бартерных сделок, включая поставки индийских товаров в обмен на российское сырьё.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть индия импорт санкции
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