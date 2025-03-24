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Олег Артюков

Новые пошлины США могут затронуть Россию

2:41
Экономика

Власти США планируют с 2 апреля ввести новые импортные пошлины. И существует вероятность, что они затронут и Россию.

Деньги
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Деньги

По данным издания The Wall Street Journal, меры будут направлены на страны с устойчивыми торговыми дисбалансами в отношениях с США. В этот список входят государства "Группы двадцати" (G20).

Инициатива предусматривает введение так называемых "взаимных пошлин", предполагающих корректировку тарифов в ответ на торговую политику других стран. Подобная стратегия направлена на уменьшение дефицита торгового баланса США и защиту американских производителей от иностранных конкурентов.

По оценкам экспертов, такие меры могут привести к ужесточению международных торговых отношений, особенно с Китаем и Евросоюом, которые являются одними из крупнейших партнёров США.

Новые тарифы не будут введены одновременно для всех стран и отраслей. Минфин США составил так называемый список "грязной пятнадцатки", включающий наиболее проблемных торговых партнёров.

Этот перечень станет ключевым ориентиром при принятии решений о пошлинах. Однако конкретные ограничения могут изменяться в зависимости от политической и экономической ситуации.

Ожидается, что наиболее уязвимыми окажутся отдельные сектора экономики, однако введение пошлин на автомобилестроение, фармацевтику и полупроводниковую промышленность, вероятно, будет отложено. Это связано с возможными негативными последствиями для американских компаний, работающих в этих сферах.

Неопределённой остаётся и ситуация с мерами в отношении Канады и Мексики, учитывая тесные экономические связи этих стран с США в рамках торгового соглашения USMCA (бывшее НАФТА).

Согласно информации из Белого дома, американская администрация рассматривает возможность немедленного вступления новых тарифов в силу. Это может быть осуществлено с использованием экстренных полномочий президента в области экономики, что позволит избежать длительных процедур согласования. Такой подход уже применялся в прошлом при введении тарифов на сталь и алюминий в 2018 году.

Экономисты и аналитики отмечают, что новые пошлины могут вызвать ответные меры со стороны пострадавших стран, что потенциально приведет к новому этапу торговых войн. Влияние этих мер на глобальные рынки будет зависеть от того, насколько жёсткими окажутся ограничения и как на них отреагируют другие государства.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы импорт
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