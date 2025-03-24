В Британии растёт потребление российской рыбы, несмотря на все усилия властей

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несколько лет назад власти Великобритании приняли решение ввести 35-процентную пошлину на импорт рыбы из России. Этот шаг был направлен на сокращение поставок российской продукции на британский рынок и уменьшение экономической выгоды от торговли. В результате введенных мер прямой импорт российской трески в страну резко сократился, составив всего 168 тонн.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жареная рыба

Тем не менее, российская рыба продолжала поступать на британский рынок в значительных объёмах, говорится в материале издания The Paper (перевод сайта АБН24).

Экспорт осуществлялся через третьи страны, такие как Китай и Нидерланды, где рыба перерабатывалась, замораживалась и затем отправлялась в Великобританию как продукция иностранного происхождения.

Этот процесс особенно заметен на фоне высокой популярности трески среди британцев. Fish & Chips, традиционное блюдо, в большинстве случаев готовится именно из трески, и спрос на этот вид рыбы в стране остается стабильно высоким.

Несмотря на то, что британские воды богаты морскими ресурсами, значительная часть морепродуктов, потребляемых в стране, импортируется. Согласно данным исследований, около 80 процентов всех морепродуктов, потребляемых в Великобритании, приходится всего на пять видов: треску, пикшу, лосося, тунца и креветок. При этом подавляющая часть трески и пикши поставляется из-за пределов страны.

Попытки британского правительства сократить объём торговли с Россией не привели к ожидаемому результату. Оказалось, что российская рыба по-прежнему широко используется в британской пищевой промышленности, а доходы от ее поставок продолжают поступать в российский бюджет.

Это вызвало волну негодования среди представителей власти и отраслевых экспертов Великобритании. Опасения связаны с тем, что, несмотря на санкционные меры, объём потребления российской рыбы в стране, возможно, даже увеличился по сравнению с предыдущими годами.

На фоне этих открытий в Великобритании звучат призывы к ужесточению мер и введению полного запрета на импорт российских морепродуктов. Представители рыбной отрасли и чиновники отмечают, что если тысячи тонн российской рыбы продолжают поступать в страну через Европу и другие регионы, это подрывает усилия британского правительства по ограничению торговых связей с Россией.

Заметим, что и будет подрывать, поскольку поставки российской рыбы выгодны для британцев.