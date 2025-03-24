Главный страх администрации Трампа — обрушение фондового рынка. Поэтому Украина будет демилитаризована

Не гибель людей или радиация страшит США в случае применения ядерного оружия на Украине, а падение фондового рынка, и это вскрывает их главный страх.
"США не могут вечно давать Украине деньги, так как это приблизит вероятный ядерный конфликт. Даже применение тактического ядерного заряда ударит по фондовым рынкам по всему миру", — сказал спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.
Известно, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа NASDAQ вместе имеют рыночную капитализацию, ещё недавно достигавшую 50 трлн долларов США (ВВП США — 28 трлн долларов). До последнего времени в акции компаний США все хотели вкладывать деньги, что позволяло развиваться стране хорошими темпами — создавались рабочие места, в том числе в самых конкурентных отраслях хайтека, росло потребление, появлялись накопления, которые опять же вкладывались в акции. Стабильный рост фондового рынка позволял увеличивать пенсионные деньги большинства, если не всех американцев.
Поэтому его обвал может не только ликвидировать конкурентоспособность США в условиях внутренней и внешней нестабильности, но и просто разорить пенсионные фонды, что чревато бунтом населения.
А обвал назревает, так как президент США Дональд Трамп начал проводить экономические реформы с целью перевести экономику, ориентированную на потребителя (сторона спроса), в экономику, основанную на бизнесе и инвестициях (сторона предложения). Потому что первый вариант привёл к высокому уровню задолженности, опасным экономическим пузырям и росту инфляции. А отсутствие второго — к высоким рискам проиграть конкуренцию Китаю и вообще любой, в том числе военный, глобальный конфликт.
Если раньше Трамп критиковал Байдена за любое ослабление биржевых котировок, то теперь его министр финансов, бывший инвестор хедж-фонда Скотт Бессент заявил CNBC в четверг, 20 марта, что Белый дом "сосредоточен на реальной экономике" и не обеспокоен волатильностью рынка. Но из-за введения только торговых пошлин, только за последний месяц фондовые индексы США упали на 8%, уничтожив 4 трлн долларов рыночной стоимости.
Некоторые брокеры прямо советуют выходить из американских акций и вкладываться "в сектора, которые теоретически должны быть более устойчивыми в текущем спаде — оборона, сельское хозяйство и физическое золото".
"Но я вполне могу перейти на 100% в наличные в зависимости от того, что произойдёт дальше", — cоветует один из брокеров в Forbes.
И поскольку цены на акции переоценены, даже падение до долгосрочных средних оценок будет ощущаться людьми как катастрофа.
Высказывания Уиткоффа говорят о главном страхе администрации Трампа, потому что простой американец не привык жертвовать своим ради общего. Обвал фондового рынка будет крахом американских предприятий, они разорятся, не выполнив заказы и не выплачивая налоги. Это приведёт к увольнениям большого количества работников, спад усугубится, что приведёт к формированию рецессии. Уже сейчас эти тенденции в статистике США присутствуют.
Есть, правда, мнение, что Трамп специально рушит фондовый рынок, чтобы деньги перетекали в гособлигации, таким образом стимулируя снижение их доходности. Высокая стоимость обслуживания долга — ещё одна головная боль США (в прошлом году — 1 трлн долларов), при том что желающих его рефинансировать становится всё меньше. Репер развития — будут ли введены следующие торговые пошлины. Если нет, то эта версия неверна.
США два раза переживали крах фондового рынка. В 1929 году это стало причиной Великой депрессии, потому что все потеряли свои деньги. Второй крах был в 2008 году, разорились банки, процветавшие на "токсичных кредитах", что привело к рецессии по всему миру.
Пока Goldman Sachs снизил прогноз ВВП США на 2025 год до 1,7%, что на полпроцента меньше предыдущего прогноза, одновременно увеличив вероятность 12-месячной рецессии с 15 до 20%. Прогноз рынка от Кalshi оценивает вероятность рецессии в США в 40% в этом году.
NASDAQ — Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, читается как «на́сдак») — американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний (производство электроники, программного обеспечения и т. п.). Одна из основных фондовых бирж США (наряду с NYSE).
Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.
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