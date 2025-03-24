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Любовь Степушова

Главный страх администрации Трампа — обрушение фондового рынка. Поэтому Украина будет демилитаризована

4:54
Экономика » Финансы » Ценные бумаги

Не гибель людей или радиация страшит США в случае применения ядерного оружия на Украине, а падение фондового рынка, и это вскрывает их главный страх.

Фондовая биржа
Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фондовая биржа

Фондовый рынок — главный двигатель благосостояния США

"США не могут вечно давать Украине деньги, так как это приблизит вероятный ядерный конфликт. Даже применение тактического ядерного заряда ударит по фондовым рынкам по всему миру", — сказал спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.

Известно, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа NASDAQ вместе имеют рыночную капитализацию, ещё недавно достигавшую 50 трлн долларов США (ВВП США — 28 трлн долларов). До последнего времени в акции компаний США все хотели вкладывать деньги, что позволяло развиваться стране хорошими темпами — создавались рабочие места, в том числе в самых конкурентных отраслях хайтека, росло потребление, появлялись накопления, которые опять же вкладывались в акции. Стабильный рост фондового рынка позволял увеличивать пенсионные деньги большинства, если не всех американцев.

Поэтому его обвал может не только ликвидировать конкурентоспособность США в условиях внутренней и внешней нестабильности, но и просто разорить пенсионные фонды, что чревато бунтом населения.

Экономические реформы Трампа рвут шаблоны простых американцев

А обвал назревает, так как президент США Дональд Трамп начал проводить экономические реформы с целью перевести экономику, ориентированную на потребителя (сторона спроса), в экономику, основанную на бизнесе и инвестициях (сторона предложения). Потому что первый вариант привёл к высокому уровню задолженности, опасным экономическим пузырям и росту инфляции. А отсутствие второго — к высоким рискам проиграть конкуренцию Китаю и вообще любой, в том числе военный, глобальный конфликт.

Если раньше Трамп критиковал Байдена за любое ослабление биржевых котировок, то теперь его министр финансов, бывший инвестор хедж-фонда Скотт Бессент заявил CNBC в четверг, 20 марта, что Белый дом "сосредоточен на реальной экономике" и не обеспокоен волатильностью рынка. Но из-за введения только торговых пошлин, только за последний месяц фондовые индексы США упали на 8%, уничтожив 4 трлн долларов рыночной стоимости.

Некоторые брокеры прямо советуют выходить из американских акций и вкладываться "в сектора, которые теоретически должны быть более устойчивыми в текущем спаде — оборона, сельское хозяйство и физическое золото".

"Но я вполне могу перейти на 100% в наличные в зависимости от того, что произойдёт дальше", — cоветует один из брокеров в Forbes.

И поскольку цены на акции переоценены, даже падение до долгосрочных средних оценок будет ощущаться людьми как катастрофа.

А не хитрый ли это план Трампа? Об этом станет известно в ближайшее время

Высказывания Уиткоффа говорят о главном страхе администрации Трампа, потому что простой американец не привык жертвовать своим ради общего. Обвал фондового рынка будет крахом американских предприятий, они разорятся, не выполнив заказы и не выплачивая налоги. Это приведёт к увольнениям большого количества работников, спад усугубится, что приведёт к формированию рецессии. Уже сейчас эти тенденции в статистике США присутствуют.

Есть, правда, мнение, что Трамп специально рушит фондовый рынок, чтобы деньги перетекали в гособлигации, таким образом стимулируя снижение их доходности. Высокая стоимость обслуживания долга — ещё одна головная боль США (в прошлом году — 1 трлн долларов), при том что желающих его рефинансировать становится всё меньше. Репер развития — будут ли введены следующие торговые пошлины. Если нет, то эта версия неверна.

США два раза переживали крах фондового рынка. В 1929 году это стало причиной Великой депрессии, потому что все потеряли свои деньги. Второй крах был в 2008 году, разорились банки, процветавшие на "токсичных кредитах", что привело к рецессии по всему миру.

Пока Goldman Sachs снизил прогноз ВВП США на 2025 год до 1,7%, что на полпроцента меньше предыдущего прогноза, одновременно увеличив вероятность 12-месячной рецессии с 15 до 20%. Прогноз рынка от Кalshi оценивает вероятность рецессии в США в 40% в этом году.

Уточнения

NASDAQ — Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, читается как «на́сдак») — американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний (производство электроники, программного обеспечения и т. п.). Одна из основных фондовых бирж США (наряду с NYSE).

Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок  — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы рецессия дональд трамп соединённые штаты америки
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