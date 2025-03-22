Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции

4:23 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 выходят на этап лётной сертификации, несмотря на санкции.

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина

Об этом заявили в корпорации "Ростех" в ответ на скепсис ВВС.

"Британская корпорация ВВС поставила под сомнение способность РФ поставить на поток строительство новых самолётов. Спешим успокоить английских доброжелателей: программы МС-21 и "Суперджет-100", несмотря на санкционные попытки их заблокировать, выходят на финишную прямую… К слову, собственной авиапромышленности у Британии нет. И вряд ли она появится. Что мертво — умереть не может", — сказано в ответе госкомпании.

Самолёты пришлось собрать с нуля из-за отказа Запада от сотрудничества, подчеркнули в госкорпорации.

Заменены 80 систем, включая двигатели, и это удалось сделать в рекордный срок. К примеру, мотор ПД-8 для Superjet создан всего за шесть лет — в 2 раза быстрее иностранных аналогов, подытожили в "Ростехе".

SSJ-New: путь к полной локализации

В начале 2010-х годов Sukhoi Superjet 100 уже зарекомендовал себя как современный региональный самолёт с высокими эксплуатационными характеристиками. Однако зависимость от иностранных комплектующих требовала решения.

Первый этап модернизации стартовал в 2018 году. Изначально планировалось ограничиться частичным импортозамещением, затрагивающим около 15% компонентов. Ключевым моментом стало решение о разработке нового двигателя ПД-8, который должен был заменить французские SaM146.

К 2020 году проект претерпел существенные изменения — принято решение о полной локализации производства. Это потребовало создания новых производственных линий и разработки десятков критически важных систем. Особое внимание уделялось созданию отечественного бортового радиоэлектронного оборудования. Здесь ключевым партнёром выступил КРЭТ, предложивший унифицированные комплексы для SSJ-New и перспективного МС-21.

26 июля 2023 года ОАК официально переименовала проект в SJ-100, подчеркнув его новый статус полностью российского самолёта. 29 августа того же года состоялся первый полёт прототипа.

МС-21: зарождение концепции

В начале 2000-х годов российские авиастроители встали перед необходимостью создания современного магистрального самолёта, который мог бы успешно конкурировать с признанными мировыми лидерами — Boeing и Airbus. Это была не просто техническая задача, а стратегический шаг по возрождению отечественного авиастроения.

Технологическое наследие

Отправной точкой для будущего МС-21 стал проект Як-242, представленный в середине 1990-х годов. Несмотря на то, что этот самолёт не пошёл в серийное производство, он заложил фундаментальную базу технических решений и конструкторских идей, которые впоследствии были развиты в ходе работы над новым проектом.

Организационная перестройка

Решающий поворот произошёл в 2004 году, когда ОКБ имени Яковлева вошло в состав Корпорации "Иркут”. Это объединение позволило создать единую производственную цепь и сконцентрировать ресурсы на реализации амбициозной задачи.

28 мая 2017 года МС-21 совершил свой первый полёт, продемонстрировав впечатляющие характеристики. Сегодня МС-21 находится на стадии мелкосерийного производства и проходит лётные испытания. Запуск серийного производства запланирован на 2025-2026 годы.

Вывод

Эти проекты стали важным этапом в развитии российского авиастроения, демонстрируя способность отечественной промышленности создавать современные пассажирские самолёты с полным технологическим циклом производства внутри страны.

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Sukhoi Superjet New